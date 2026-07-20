Prima schimbare după preluarea Carrefour de către frații Dedeman. Ce se întâmplă în magazinele din România

Carrefour România a anunțat extinderea programului destinat reducerii risipei alimentare, la scurt timp după finalizarea tranzacției prin care operațiunile locale au fost preluate de Pavăl Holding, compania care deține Dedeman.

Prin noua etapă a proiectului, clienții din mai multe orașe vor putea achiziționa „Pachete Surpriză” care includ produse aflate aproape de termenul de expirare, comercializate la prețuri reduse.

Programul este realizat prin colaborarea cu aplicația Bonapp și urmărește valorificarea produselor care se apropie de data limită de consum, oferindu-le clienților posibilitatea de a le cumpăra la prețuri mai mici decât cele obișnuite din magazine.

După rezultatele obținute în București, inițiativa este extinsă în alte patru orașe din România. Clienții din Cluj-Napoca, Iași, Brașov și Oradea vor putea accesa aceste oferte, iar alte 20 de magazine Carrefour vor fi incluse în program.

Prin intermediul aplicației, utilizatorii pot cumpăra „Pachete Surpriză” care conțin între două și cinci produse aflate aproape de termenul de expirare. Reducerile aplicate pot ajunge până la 66% față de prețul de la raft, indiferent de tipul magazinului Carrefour în care sunt disponibile produsele.

Extinderea programului de reducere a risipei alimentare are loc după schimbarea acționariatului Carrefour România. Grupul francez Carrefour și-a vândut operațiunile locale către Pavăl Holding, compania controlată de frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman.

Tranzacția, evaluată la 823 de milioane de euro, a fost anunțată în februarie 2026 și finalizată luna trecută. Prin această operațiune, Pavăl Holding a preluat activitățile Carrefour din România, retailerul francez retrăgându-se de pe piața locală.

Potrivit datelor analizate de Profit.ro, grupul Carrefour a înregistrat în România o cifră de afaceri cumulată de 15,5 miliarde de lei în 2025, cu aproximativ 7% mai mult față de anul precedent. Compania principală din grup a încheiat însă anul cu pierderi.

CEO-ul Carrefour România, Gilles Ballot, a declarat că decizia de vânzare a operațiunilor locale nu a fost determinată de evoluția pieței românești, ci de schimbările strategice stabilite la nivel internațional de grupul francez. „A fost o nouă strategie a grupului Carrefour, care a decis să se concentreze pe Franța, Spania și Brazilia”, a declarat acesta.

Retragerea Carrefour din România face parte dintr-o serie de schimbări privind poziționarea internațională a grupului francez. Compania a anunțat în aceeași perioadă și vânzarea participației majoritare deținute în CarrefourSA, rețeaua sa din Turcia.

Participația urmează să fie preluată de A101 Yeni Mağazacılık, cel mai mare lanț de magazine de tip discount din Turcia. Deciziile fac parte din procesul de reorganizare a operațiunilor grupului pe piețele considerate prioritare.