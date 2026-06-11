Consiliul Investitorilor Străini are o nouă conducere. Alessio Menegazzo, CEO PPC România, preia funcția de președinte

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) și-a desemnat noul Comitet Executiv pentru mandatul 2026–2027. Funcția de președinte va fi ocupată de Alessio Menegazzo, CEO și Country Manager PPC România, care îl înlocuiește pe Gilles Ballot la conducerea organizației.

Noua echipă de conducere își propune să continue dialogul cu autoritățile și să susțină măsuri care să contribuie la creșterea competitivității economiei românești și la atragerea de noi investiții străine.

Potrivit anunțului făcut de Consiliul Investitorilor Străini, Alessio Menegazzo a fost ales președinte al organizației pentru următorii doi ani.

Alături de acesta, funcțiile de vicepreședinți vor fi ocupate de Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România, și Alexandru Reff, Country Managing Partner Deloitte România & Moldova.

În același timp, Alexandru Lupea, Assurance Partner EY România, își continuă activitatea în funcția de trezorier al organizației.

Noul Comitet Executiv va coordona activitatea FIC într-o perioadă în care organizația își propune să susțină dezvoltarea unui climat investițional stabil și predictibil și să contribuie la consolidarea poziției României ca destinație atractivă pentru investitorii internaționali.

La finalul mandatului său, fostul președinte al FIC, Gilles Ballot, a transmis că a fost o onoare să conducă organizația și să colaboreze cu membrii Comitetului Director.

Acesta a arătat că, pe parcursul mandatului, FIC și-a consolidat rolul de partener de dialog pentru dezvoltarea economică a României și și-a exprimat convingerea că noua conducere va continua proiectele și obiectivele asumate până acum.

„A fost o onoare să ocup funcția de Președinte al Consiliului Investitorilor Străini pentru un an și să lucrez alături de un Comitet Director atât de dedicat și implicat. Aș dori să le mulțumesc colegilor mei pentru încrederea, colaborarea și viziunea împărtășită pe tot parcursul mandatului meu. Împreună, am consolidat rolul FIC ca partener constructiv în dezvoltarea economică a României. Sunt convins că noua conducere va continua să construiască pe baza acestor progrese și să avanseze obiectivele noastre comune”, a spus Gilles Ballot, fost Președinte FIC.

Noul președinte al FIC a declarat că preluarea acestei funcții reprezintă o responsabilitate importantă și a mulțumit membrilor Comitetului Director pentru încrederea acordată.

Alessio Menegazzo a evidențiat faptul că organizația se apropie de aniversarea a 30 de ani de existență, care va avea loc în 2027, moment pe care îl consideră o oportunitate de analiză a contribuției FIC la dezvoltarea economiei românești.

Acesta a precizat că organizația va continua să susțină dialogul cu autoritățile și promovarea unor politici publice care să stimuleze competitivitatea și dezvoltarea economică pe termen lung.

Totodată, Menegazzo a arătat că România are posibilitatea de a-și consolida statutul de hub regional pentru investiții și că menținerea unui mediu predictibil și stabil reprezintă o condiție esențială pentru atingerea acestui obiectiv.

„Aș dori să mulțumesc membrilor Comitetului Director pentru încrederea acordată și sprijinul oferit! Sunt onorat să preiau funcția de Președinte al Consiliului Investitorilor Străini și să continui să lucrez alături de o comunitate atât de solidă și dedicată de lideri din mediul de afaceri. Aș dori să îi mulțumesc lui Gilles Ballot pentru leadershipul și contribuția sa valoroasă pe durata acestui mandat. Pe măsură ce ne apropiem de importantul moment al împlinirii a 30 de ani de la înființarea FIC, în 2027, avem, de asemenea, ocazia de a reflecta asupra contribuției noastre la dezvoltarea economică a României și de a ne consolida și mai mult rolul în perspectiva viitorului. Ne vom concentra pe consolidarea dialogului cu autoritățile și pe susținerea politicilor publice care sporesc competitivitatea României și creșterea economică pe termen lung. Împreună, rămânem dedicați promovării unui mediu de investiții stabil, predictibil și atractiv. România are oportunitatea de a-și consolida poziția de hub regional de investiții”, a declarat Alessio Menegazzo, Președintele FIC.

Mihaela Bîtu și Alexandru Reff au transmis că vor continua să sprijine prioritățile strategice ale organizației și să contribuie la inițiativele care urmăresc îmbunătățirea climatului investițional.

Potrivit acestora, o strategie de țară clară și o diplomație economică activă sunt elemente importante pentru promovarea României pe plan internațional și pentru atragerea de noi investiții.

Cei doi vicepreședinți au subliniat că investițiile străine rămân unul dintre principalii factori care pot susține creșterea economică și dezvoltarea pe termen lung a economiei românești.