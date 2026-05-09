Comisia Europeană arată că statele membre ale Uniunii Europene au intensificat verificările privind angajarea migranților aflați în situație neregulamentară, în special în domeniile considerate vulnerabile la muncă ilegală. Datele prezentate de Executivul comunitar indică aproape 600.000 de inspecții realizate în 2024.

În urma acestor controale, autoritățile europene au identificat peste 28.000 de lucrători migranți aflați în situație neregulamentară în anii 2023 și 2024. În paralel, statele membre au aplicat sancțiuni financiare tot mai severe împotriva angajatorilor care folosesc forță de muncă ilegală.

„Ţările membre UE au aplicat, de asemenea, sancţiuni din ce în ce mai disuasive împotriva angajatorilor care angajează migranţi în situaţie neregulamentară, sancţiunile financiare depăşind 200 de milioane de euro pe an în 2023 şi 2024”, a transmis Comisia Europeană.

Executivul comunitar avertizează însă că aplicarea legislației europene rămâne neuniformă între statele membre. Din acest motiv, Comisia Europeană va lansa în 2026 o evaluare oficială a Directivei privind sancțiunile împotriva angajatorilor, pentru a analiza dacă actualele reguli mai răspund nevoilor pieței muncii și dacă eficiența mecanismelor de control poate fi îmbunătățită.

Executivul comunitar susține că Directiva privind sancțiunile împotriva angajatorilor și Directiva privind lucrătorii sezonieri reprezintă componente importante ale politicii europene în domeniul migrației și mobilității forței de muncă.

Potrivit Comisiei Europene, cele două instrumente legislative contribuie atât la reducerea migrației ilegale și a muncii nedeclarate, cât și la crearea unor mecanisme legale pentru angajarea muncitorilor sezonieri în Uniunea Europeană.

„Directiva privind sancţiunile împotriva angajatorilor şi Directiva privind lucrătorii sezonieri sunt elemente importante ale abordării cuprinzătoare a UE în materie de migraţie: acestea contribuie la prevenirea şi descurajarea migraţiei ilegale şi a angajării ilegale a lucrătorilor migranţi, oferind în acelaşi timp căi legale pentru mobilitatea forţei de muncă”, a indicat Executivul comunitar.

Comisia Europeană subliniază că aceste măsuri au o importanță economică majoră pentru sectoare precum agricultura și turismul, domenii care depind într-o proporție ridicată de lucrătorii sezonieri veniți din afara Uniunii Europene.

Oficialii europeni afirmă că Directiva privind lucrătorii sezonieri, intrată în vigoare în 2014, a contribuit la simplificarea procedurilor de mobilitate a forței de muncă și la reducerea stimulentelor pentru angajarea ilegală.

„Directiva privind lucrătorii sezonieri oferă un cadru solid pentru admisia ordonată a lucrătorilor migranţi sezonieri. De la intrarea sa în vigoare în 2014, aceasta a condus la modalităţi mai raţionalizate de mobilitate a forţei de muncă, contribuind la reducerea stimulentelor pentru angajarea ilegală şi munca nedeclarată”, a transmis Comisia Europeană.

Executivul comunitar a anunțat că va analiza în acest an și rolul Autorității Europene a Muncii în combaterea abuzurilor privind condițiile de muncă aplicate migranților.

În cadrul revizuirii mandatului instituției europene, Comisia intenționează să stabilească noi mecanisme pentru combaterea exploatării lucrătorilor și pentru îmbunătățirea schimbului de date între statele membre.

În paralel, Bruxelles-ul promite finanțare suplimentară pentru statele membre și programe dedicate cooperării administrative și schimbului de bune practici în domeniul combaterii muncii ilegale.

„La revizuirea mandatului Autorităţii Europene a Muncii în cursul acestui an, Comisia va revizui modul în care Autoritatea poate aborda în continuare abuzurile în ceea ce priveşte condiţiile de muncă pentru migranţi”, a precizat Executivul comunitar.

Tema mobilității forței de muncă și a combaterii exploatării migranților este inclusă și în Strategia europeană privind azilul și migrația pentru perioada 2026-2031, publicată în ianuarie 2026. Strategia urmărește reducerea migrației ilegale, combaterea rețelelor de trafic de migranți și atragerea de forță de muncă pentru susținerea competitivității economiilor europene.

