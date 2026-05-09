Sistemul de sănătate din România rămâne unul dintre cele mai slab finanțate din Uniunea Europeană, iar diferențele față de statele dezvoltate se văd inclusiv în nivelul serviciilor medicale oferite pacienților. România alocă aproximativ 13.000 de lei anual pentru sănătatea fiecărui locuitor, în timp ce Germania investește peste 44.000 de lei per capita, iar Italia aproape 25.000 de lei.

La nivel european, media cheltuielilor pentru sănătate depășește echivalentul a 19.000 de lei pe locuitor. România se află astfel la coada clasamentului european atât în ceea ce privește finanțarea per capita, cât și procentul din PIB alocat sănătății.

În același timp, pacienții români suportă costuri directe mai mari decât în multe alte state europene. Deși asigurarea medicală este obligatorie, mulți români plătesc suplimentar pentru medicamente, analize, consultații sau servicii stomatologice. România continuă să înregistreze și cel mai ridicat nivel al plăților informale din Uniunea Europeană, estimările arătând că aproximativ 9% dintre pacienți oferă bani sau atenții pentru servicii medicale, de trei ori peste media europeană.

Cheltuieli pentru sănătate pe cap de locuitor (2025):

Țară Suma alocată anual / locuitor România ~13.070 lei Ungaria ~14.375 lei Italia ~24.960 lei Germania ~44.125 lei

Diferențele dintre sistemul de sănătate din România și cele din vestul Europei nu se văd doar în nivelul finanțării, ci și în experiența concretă a pacientului. De la timpul necesar pentru o investigație imagistică și până la accesul la tratamente moderne sau consultații de specialitate, pacienții din Germania, Franța sau Italia beneficiază de servicii medicale semnificativ mai rapide și mai bine integrate decât românii.

În România, mulți pacienți ajung să suporte costuri suplimentare pentru analize, investigații sau consultații private pentru a evita listele de așteptare din sistemul public. În statele occidentale, o mare parte dintre aceste servicii sunt acoperite prin finanțarea extinsă a sistemului public sau prin asigurări complementare care reduc cheltuielile directe ale pacientului.

Germania: acces rapid la investigații și tratamente moderne

Germania are unul dintre cele mai bine finanțate sisteme medicale din Europa, cu cheltuieli care depășesc 44.000 de lei anual pentru fiecare locuitor. Pacienții beneficiază de acces rapid la consultații și investigații imagistice, iar medicamentele noi aprobate la nivel european ajung în sistem într-un interval mediu de aproximativ 128 de zile.

Sistemul german funcționează pe modelul asigurărilor sociale și oferă pacienților libertatea de a-și alege medicul și spitalul. În plus, Germania investește masiv în prevenție, alocând echivalentul a peste 2.200 de lei anual pentru fiecare locuitor doar pentru programe preventive și screening medical.

Italia: medicina de familie reduce presiunea asupra spitalelor

Italia oferă unul dintre cele mai eficiente modele de medicină primară din Europa, deși cheltuiește mai puțin decât Germania pentru sănătate. Medicul de familie reprezintă principalul punct de acces în sistem și gestionează o mare parte dintre problemele medicale fără ca pacientul să fie trimis direct la spital.

Acest model reduce aglomerația din unitățile de urgență și permite acces mai rapid pentru cazurile grave. Italia are și una dintre cele mai ridicate speranțe de viață din Europa, de aproximativ 83 de ani, cu peste șase ani mai mult decât România.

Franța: costurile medicale sunt rambursate în mare parte prin asigurări complementare

În Franța, sistemul public este completat de asigurările complementare, cunoscute sub numele de „mutuelles”, care acoperă mare parte dintre costurile pentru consultații, medicamente sau servicii stomatologice.

Astfel, pacienții francezi suportă cheltuieli directe mult mai mici decât românii. În România, multe servicii medicale și investigații sunt plătite integral de pacienți atunci când fondurile decontate prin Casa de Asigurări sunt epuizate.

România: liste lungi de așteptare și acces întârziat la servicii medicale

În România, accesul la investigații gratuite este limitat frecvent de plafonările lunare ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Pentru anumite consultații sau analize, timpul de așteptare poate ajunge la câteva săptămâni sau chiar luni, în funcție de județ și specializare.

Problemele sunt amplificate de deficitul de medici de familie și de lipsa investițiilor în prevenție. România alocă sub 4% din bugetul sănătății pentru prevenție, în timp ce state precum Germania sau Austria investesc de câteva ori mai mult în screening și depistare precoce.

Diferențele se reflectă direct și în indicatorii medicali. România are una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității evitabile din Uniunea Europeană, cu aproximativ 179 de decese la 100.000 de locuitori provocate de afecțiuni care ar putea fi tratate la timp.

Una dintre cele mai mari diferențe dintre România și statele dezvoltate din Europa este viteza cu care pacienții primesc tratamente moderne și acces la servicii medicale esențiale. În timp ce Germania introduce rapid terapiile aprobate la nivel european, România înregistrează întârzieri care depășesc frecvent 800 de zile pentru compensarea medicamentelor inovatoare.

Diferențele sunt vizibile și în speranța de viață. În România, speranța medie de viață este de aproximativ 76,6 ani, cu peste cinci ani sub media Uniunii Europene. În Italia, populația depășește frecvent pragul de 83 de ani.

Speranța de viață și accesul la tratamente:

Indicator România Italia Germania Speranță de viață 76,6 ani ~83 ani ~81 ani Acces medicamente noi >800 zile Rapid ~128 zile Investiții în prevenție ~120 lei / locuitor Ridicate Foarte ridicate Mortalitate evitabilă 179 / 100.000 85 / 100.000 110 / 100.000

O analiză amplă care a evaluat sistemele medicale din 35 de state europene plasează România pe ultimul loc în clasamentul performanței serviciilor de sănătate. România a obținut 497 de puncte, aproape la jumătate față de scorurile înregistrate de Olanda și Elveția, considerate statele cu cele mai eficiente sisteme medicale din Europa.

Clasamentul arată că România a fost depășită inclusiv de Bulgaria și Albania la indicatorii privind calitatea serviciilor medicale și eficiența administrării sistemului de sănătate.

Problemele sunt vizibile și în zona transplanturilor. În cazul transplantului renal, România înregistrează în medie doar 12-13 intervenții anual la un milion de locuitori, în timp ce Spania, Franța și Olanda se apropie de 60 de transplanturi la un milion de locuitori.

România continuă să ocupe și primul loc în Uniunea Europeană la mortalitate infantilă, cu peste opt decese la mia de nou-născuți, unul dintre cei mai importanți indicatori care reflectă vulnerabilitățile sistemului medical.