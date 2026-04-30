Mutarea părinților vârstnici din România în Germania este un act de iubire, dar și o provocare birocratică imensă. Într-o țară cu un sistem de sănătate ultra-specializat, „Asigurarea de Îngrijire” (Pflegeversicherung) reprezintă pilonul care poate face diferența între epuizarea familiei și o bătrânețe demnă pentru bunici.

În prezent, noile reglementări facilitează accesul la fonduri și asistență profesională chiar și pentru cetățenii europeni recent mutați, dacă sunt îndeplinite condițiile de asigurare.

În Germania, asigurarea de îngrijire este „al cincilea pilon” al securității sociale. Orice persoană care are o asigurare de sănătate legală (Gesetzliche Krankenkasse) sau privată este automat asigurată și pentru cazuri de dependență/îngrijire.

Pentru părinții aduși din România, primul pas este asigurarea de sănătate. Dacă părintele este pensionar în România, acesta poate fi asigurat în Germania prin formularul S1 (fostul E121), rămânând asigurat în sistemul românesc, dar beneficiind de prestații în Germania.

Odată înregistrați la o casă de asigurări germană (ex: AOK, TK, Barmer), ei intră sub protecția sistemului de îngrijire.

Un aspect critic pe care mulți români îl ignoră în momentul aducerii părinților este perioada minimă de asigurare.

Pentru a beneficia de prestații din partea Pflegekasse (Casa de Îngrijire), persoana în cauză trebuie să fi fost asigurată timp de cel puțin doi ani în ultimii zece ani în sistemul public de sănătate din UE.

Anii de asigurare din România (CNAS) sunt recunoscuți integral în Germania datorită regulamentelor europene de coordonare.

Astfel, un părinte care a fost asigurat toată viața în România are dreptul la asistență în Germania imediat ce devine rezident și se înregistrează la o casă de asigurări locală.

Sistemul nu oferă ajutor „la cerere”, ci în baza unei evaluări riguroase făcute de Medizinischer Dienst (MD). În aprilie 2026, procesul a fost simplificat prin „Evaluarea Hibridă”: o parte din interviu se poate desfășura prin video-apel, urmată de o vizită la domiciliu.

Cele 5 grade de îngrijire (Pflegegrade):

Pflegegrad 1: Limitări ușoare ale autonomiei (se acordă mai ales consiliere și mici sume pentru adaptarea locuinței). Pflegegrad 2: Limitări substanțiale (aici încep plățile lunare cash). Pflegegrad 3: Limitări severe. Pflegegrad 4: Limitări extrem de severe. Pflegegrad 5: Pierderea totală a autonomiei, necesitate de îngrijire 24/7.

La vizita evaluatorului, este esențial ca un membru al familiei care vorbește bine limba germană să fie prezent pentru a explica exact dificultățile părintelui (nu doar fizice, ci și cognitive – de exemplu, dacă suferă de demență).

Odată stabilit un grad de îngrijire (minim Grad 2), familia trebuie să decidă cum dorește să primească ajutorul.

Pflegegeld (Banii de îngrijire)

Dacă familia (copiii sau o nepoată) se ocupă de îngrijirea părintelui la domiciliu, statul trimite o sumă de bani lunară direct în contul persoanei îngrijite.

Acești bani pot fi folosiți pentru a recompensa membrul familiei care și-a redus programul de muncă.

Valori estimate 2026 (Grad 2): aprox. 332 €/lună.

Valori estimate 2026 (Grad 5): aprox. 947 €/lună.

Pflegesachleistungen (Servicii profesionale)

Dacă familia angajează un serviciu de îngrijire autorizat (Pflegedienst) care vine acasă pentru igienă, pansamente sau administrare de medicamente, Casa de Îngrijire plătește direct firma respectivă.

Sumele sunt mult mai mari decât în cazul banilor cash (ex: peste 2.200 € pentru Gradul 5).

Kombinationsleistung (Combinația)

Cea mai populară alegere în 2026 pentru familiile de români: un serviciu profesional vine de 2-3 ori pe săptămână pentru baie, iar în restul timpului familia are grijă de părinte, primind o parte proporțională din banii cash.

Chiar și la Gradul 1, părinții au dreptul la Entlastungsbetrag (Suma de relaxare) de 125 € lunar. Acești bani nu se dau cash, ci pot fi folosiți pentru a plăti pe cineva care să facă curățenie, cumpărături sau să însoțească părintele la plimbare.

De asemenea, dacă apartamentul în care ați adus părintele are bariere (cadă înaltă, trepte), puteți solicita până la 4.000 € pentru adaptarea locuinței (ex: transformarea căzii în duș la nivelul podelei).

Multe familii de români aleg să aducă o persoană din țară pentru a locui cu părinții. În 2026, controalele privind „munca la negru” în sectorul de îngrijire s-au intensificat.

Soluția legală: Persoana poate fi angajată cu contract german de către familie (ca angajator privat) sau poate fi detașată printr-o firmă din România (A1).

Atenție: Banii din Pflegegeld pot acoperi doar o mică parte din costul unei îngrijitoare 24/7. Diferența trebuie suportată din pensia părintelui sau din veniturile copiilor.

Dacă părintele tău are brusc nevoie de îngrijire (ex: după un AVC), ai dreptul legal la:

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung: Până la 10 zile libere de la muncă pentru a organiza îngrijirea, cu plata a 90% din salariul net (prin Pflegeunterstützungsgeld). Pflegezeit: Până la 6 luni de concediu (total sau parțial) pentru a îngriji ruda apropiată, cu protecție împotriva concedierii.

Sistemul german de îngrijire în 2026 este generos, dar necesită o gestionare atentă a hârțogăriei. Pentru românii care își aduc părinții, succesul depinde de rapiditatea cu care fac înregistrarea la asigurarea de sănătate și de modul în care documentează nevoile părintelui.

Deși Germania nu acoperă 100% din costuri, Pflegeversicherung oferă acea bază financiară care permite părinților noștri să rămână acasă, aproape de nepoți, în loc să fie instituționalizați.

Beneficii Pflegeversicherung 2026 (estimări)

Pflegegrad Pflegegeld (Bani cash pentru familie) Pflegesachleistungen (Servicii profesionale) Entlastungsbetrag (Ajutor menaj/însoțire) Grad 1 0 € 0 € 125 € Grad 2 ~332 € ~761 € 125 € Grad 3 ~573 € ~1.432 € 125 € Grad 4 ~765 € ~1.778 € 125 € Grad 5 ~947 € ~2.200 € 125 €

Notă: Valorile pot varia ușor în funcție de land și de actualizările de ultim moment ale caselor de asigurări în a doua jumătate a anului 2026.