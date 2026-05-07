Pe 23 aprilie 2026, în cadrul conferinței „Future Game Changers in Medicine and Healthcare„, desfășurată la Novotel City Center din București, Cornel Varvara, Președinte și fondator Uni-Recycling Group, a primit distincția Honorary Award for Social Contribution. Premiul a fost acordat de Prof. Dr. Bob Djavan, una dintre cele mai respectate figuri din urologia mondială și președintele conferinței

Distincția a fost acordată în cadrul unei sesiuni dedicate construirii unor sisteme de sănătate sustenabile, parte a unui program științific amplu care a reunit lideri internaționali din medicină, cercetare și politici publice.

Evenimentul a adus la București personalități de prim rang din medicina internațională și românească, alături de profesori universitari, manageri de spitale, reprezentanți ai mediului academic și factori de decizie din domeniul sănătății. Temele abordate au vizat viitorul medicinei, de la prevenție și digitalizare, până la inteligența artificială și sustenabilitatea sistemelor de sănătate.

Colaborarea dintre Cornel Varvara și Prof. Dr. Bob Djavan are la bază un obiectiv clar, facilitarea accesului pacienților români la consultații de specialitate oferite de medici de top. În ultimul an, acest demers s-a consolidat prin continuarea vizitelor lunare ale profesorului Djavan în România, oferind pacienților fără posibilități, cu afecțiuni urologice grave, în special oncologice, acces la servicii medicale complete, de la evaluări și controale de specialitate până la intervenții chirurgicale și soluții terapeutice avansate.

Premiul acordat în aprilie 2026 confirmă impactul real al acestor inițiative și recunoașterea lor la nivel internațional. Distincția primită nu este una simbolică, ci evidențiază un model de implicare în care inițiativa privată contribuie direct la îmbunătățirea accesului la servicii medicale de calitate. Acțiunile susținute de Cornel Varvara și colaborarea sa cu Prof. Dr. Bob Djavan demonstrează că parteneriatele construite pe valori comune pot genera schimbări reale, oferind nu doar soluții, ci și speranță celor care au cea mai mare nevoie.