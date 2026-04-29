Rareș Bogdan atrage atenția, încă de la începutul intervenției sale, asupra dimensiunii crizei economice cu care se confruntă Uniunea Europeană, subliniind impactul direct asupra cetățenilor și mediului de afaceri.

Într-un mesaj adresat liderilor europeni, acesta a transmis că aproximativ 450 de milioane de cetățeni așteaptă soluții concrete, în contextul în care costurile la carburanți și energie au crescut semnificativ. El a explicat, în mod indirect, că aceste scumpiri au dus la o reducere drastică a consumului, afectând în special micile afaceri și clasa de mijloc, care se confruntă cu dificultăți majore de supraviețuire economică.

„Excelențele voastre,

Să vedem cum stăm:

450 de milioane de cetățeni așteaptă soluții.

Costul carburanților, al energiei a devenit atât de mare încât consumul a scăzut dramatic, mici afaceri se închid, clasa mijlocie abia mai respiră. Europa o duce greu”, scrie Rareș Bogdan.

În continuarea ideii, europarlamentarul a subliniat că problemele actuale nu sunt recente, ci reprezintă rezultatul unor evoluții mai vechi, care s-au agravat în timp. El a indicat că actualele crize sunt doar o intensificare a unor vulnerabilități deja existente în structura Uniunii Europene.

În contextul crizei carburanților, directorul general al TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a avertizat că prelungirea blocajelor din Strâmtoarea Ormuz pentru „două-trei luni” ar putea provoca perturbări majore în aprovizionarea Europei, o situație care se manifestă deja în anumite state asiatice.

„Deja am absorbit toate excedentele (din rezerve). Dacă situaţia continuă încă două sau trei luni, vom intra într-o penurie energetică, similară celei cu care se confruntă unele ţări asiatice. (…) Nu putem să ne permitem ca 20% din rezervele de petrol şi gaze să fie inaccesibile fără consecinţe grave. Faptul că nu există suficiente rute de ieşire din Strâmtoarea Ormuz este marea problemă”, a spus Pouyanne.

Rareș Bogdan a dezvoltat în mesajul său și tema migrației, pe care o consideră strâns legată de deciziile politice adoptate în trecut la nivel european.

Acesta a explicat, în mod indirect, că actualele valuri migratorii sunt alimentate de conflictele din Orientul Mijlociu și Africa, avertizând că aceste fenomene vor continua să influențeze profund structura Uniunii Europene. În opinia sa, politicile anterioare ar fi fost motivate inclusiv de dorința de a atrage forță de muncă ieftină, fără o analiză clară a consecințelor sociale și culturale.

„Căutăm soluții la o problemă care nu a început acum. Acum doar s-a agravat. Conflictele din Orientul Mijlociu și Africa vor alimenta noi valuri migratorii, care vor schimbă și mai dramatic arhitectura Uniunii.

Aici ne-a adus lăcomia, dorința de a avea forță de muncă ieftină. Dacă ar fi venit din altă galaxie și ar fi muncit la pret redus am fi primit forta de munca si de acolo. Fără să facem distincție între migrație și invazie”, scrie Rareș Bogdan.

În aceeași intervenție, europarlamentarul a susținut că integrarea unor migranți s-a realizat cu dificultate, iar diferențele culturale ar fi generat tensiuni în societățile europene. El a afirmat că o parte dintre noii veniți nu respectă valorile și obiceiurile creștine ale continentului.

„Mulți s-au integrat greu, n-au acceptat obiceiurile noastre de creștini. Nu ne respectă, ne sfidează. Când te primește cineva în casă, nu muți mobila, nu umbli la frigider, nu bați gazda. Nu încerci să schimbi regulile, nu dai peste cap valorile”, scrie Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan a continuat prin a critica politicile Uniunii Europene, pe care le consideră influențate de presiuni externe și de un exces de corectitudine politică.

În analiza sa, acesta a susținut că modificările legislative adoptate în ultimii ani ar fi fost realizate pentru a evita tensiuni cu anumite grupuri, însă au generat nemulțumiri în rândul cetățenilor europeni. El a explicat că aceste decizii ar fi contribuit inclusiv la creșterea mișcărilor extremiste, ca reacție la politicile incluzive considerate exagerate.

„Însă după mult lobby, alimentat de inamicii Europei dar si de aberatii Political correctness excesive impuse din interior, Uniunea a schimbat legile, să nu-i supere. A ales să-i supere pe creștini, care după ora 21 ezită să iasă din case. Am ajuns sa privim neputinciosi cum fortele extremiste de dreapta cresc periculos ca o consecinta la politicile incluzive duse la absurd”, scrie Rareș Bogdan.

În finalul mesajului, europarlamentarul a transmis un apel la reafirmarea identității creștine a Europei, subliniind că aceasta reprezintă un element fundamental al continentului.

„Nu vom rezolva noi criza carburanților, dar în al 12-lea ceas, poate ne amintim cine suntem. Cei care ne sunt prieteni și nu ne vor dispăruți sunt bineveniți! Dar acest continent este și trebuie să rămână creștin!

Ne-am apărat sute de ani și ne-am închinat lui Isus Hristos, doar lui Isus Hristos si Fecioarei Maria.

Sa ne amintim zi de zi si sa spunem ca Uniunea Europeana sta asemeni unei imense cupole pe turlele tuturor bisericilor crestine din Europa. Doamne ajută!”, scrie Rareș Bogdan.

În concluziile reuniunii Consiliului European din 19 martie 2026, șefii de stat și de guvern ai celor 27 de state membre au inclus un paragraf despre migrație în secțiunea dedicată crizei din Orientul Mijlociu:

„UE este pregătită să își mobilizeze pe deplin instrumentele diplomatice, juridice, operaționale și financiare pentru a preveni fluxurile migratorii necontrolate către UE și pentru a menține securitatea în Europa.” Și aceasta „pe baza instrumentelor de politică pe care UE le-a dezvoltat în ultimii ani”, dar mai presus de toate „a lecțiilor învățate din criza migrației din 2015 și pentru a evita o situație similară”.

Tabel sinteză – principalele idei din declarațiile lui Rareș Bogdan: