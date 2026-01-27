Costin Teodorovici, co-fondator Realtynno, a explicat pentru Capital că furnizorii trebuie să opereze într-un cadru juridic clar și verificabil, fie ca instituții autorizate, fie prin parteneriate transparente cu procesatori reglementați, astfel încât o soluție de plată să fie sigură și legală.

Aplicațiile trebuie să aibă rol strict tehnic sau operațional, fără ca acestea să dețină sau să intermedieze fondurile rezidenților. Pe lângă conformitatea legală, platformele trebuie să asigure securitatea datelor și transparență operațională, astfel încât rezidenții și administratorii să poată urmări fluxul fondurilor și să aibă proceduri clare în cazul unor incidente.

„În primul rând, furnizorii care oferă soluții ce implică administrarea plăților trebuie să opereze într-un cadru juridic clar și verificabil. Acolo unde sunt implicate fluxuri financiare, este esențial ca serviciile de plată să fie furnizate fie direct de instituții autorizate, fie prin parteneriate transparente cu procesatori sau instituții de plată reglementate. Lipsa acestei conformități nu mai este o problemă teoretică, ci una cu efecte directe asupra funcționării comunităților. Un al doilea criteriu important este separarea clară a responsabilităților. Furnizorii de aplicații trebuie să poată demonstra că nu dețin și nu controlează fondurile rezidenților, că nu intermediază plăți în afara cadrului legal și că rolul lor este unul tehnic sau operațional, nu financiar. Această delimitare este esențială atât pentru siguranța utilizatorilor, cât și pentru stabilitatea pe termen lung a soluțiilor oferite. În plus, furnizorii trebuie să asigure un nivel ridicat de securitate a datelor și transparență operațională. Rezidenții și asociațiile trebuie să știe cine procesează plățile, unde ajung fondurile, ce se întâmplă în caz de incidente și cum pot fi urmărite și reconciliate tranzacțiile. Doar în acest context se poate vorbi despre soluții de plată care sunt nu doar comode, ci și sigure, conforme și sustenabile pe termen lung”, a explicat Costin Teodorovici pentru Capital.

Respectarea acestor reguli este obligatorie, conform legislației românești și europene privind serviciile de plată (PSD2), care stabilește cine poate presta servicii de plată și ce obligații de securitate, guvernanță și protecție a fondurilor există.

„Activitatea platformelor care implică plăți este reglementată clar la nivel european prin Directiva PSD2, transpusă în România prin Legea nr. 209/2019. Acest cadru legal stabilește cine poate presta servicii de plată, în ce condiții și cu ce obligații de securitate, guvernanță și protecție a fondurilor utilizatorilor. Aceste reglementări sunt esențiale pentru siguranța plăților. Ele urmăresc să reducă riscurile asociate gestionării fondurilor, să protejeze utilizatorii finali și să asigure un nivel ridicat de transparență și control. Pentru platformele digitale, respectarea acestui cadru nu este opțională, ci o condiție fundamentală pentru funcționarea sustenabilă și pentru menținerea încrederii în soluțiile de plată utilizate de asociațiile de proprietari”, a subliniat Costin Teodorovici.

Suspendarea E-BLOC a provocat întârzieri punctuale în procesarea tranzacțiilor și o utilizare mai precaută a canalelor digitale. Potrivit lui Teodorovici, impactul nu este grav, iar pe termen mediu poate chiar crește atenția asociațiilor și rezidenților asupra platformelor conforme, consolidând încrederea în serviciile digitale corect implementate.

„Impactul estimat asupra tranzacțiilor va fi, cel mai probabil, unul moderat și temporar, manifestat prin întârzieri punctuale și o utilizare mai prudentă a canalelor digitale până la clarificarea situației. Nu este de așteptat un blocaj generalizat, ci mai degrabă o perioadă de ajustare operațională. În ceea ce privește încrederea utilizatorilor, episodul va genera probabil mai multă atenție și discernământ în alegerea platformelor, nu o retragere de la digitalizare. Pe termen mediu, acest context poate chiar consolida încrederea în soluțiile construite corect din punct de vedere legal și operațional, contribuind la maturizarea pieței”, a mai spus specialistul.

Pentru a asigura continuitatea colectării întreținerii, asociațiile pot folosi metode alternative precum transferurile bancare directe sau contractarea unor servicii de încasare de la instituții de plată autorizate. De asemenea, este recomandată o reorganizare administrativă, care include clarificarea fluxurilor financiare, comunicarea mai frecventă cu rezidenții și separarea clară între componentele operaționale și cele financiare.

În cazul unei suspendări prelungite, platformele digitale trebuie alese astfel încât să ofere nu doar funcționalități de plată, ci și integrare cu evidența cheltuielilor și procesele decizionale ale comunității, evitând soluții improvizate sau fragmentate.

„Pe termen scurt, asociațiile pot asigura continuitatea prin utilizarea unor metode alternative de plată, precum transferurile bancare directe sau contractarea unor servicii de încasare de la instituții de plată autorizate. Aceste soluții permit reluarea colectării într-un cadru legal clar, chiar dacă implică un efort administrativ suplimentar. În paralel, este necesară o reorganizare administrativă care să includă clarificarea fluxurilor financiare, o comunicare mai frecventă cu rezidenții și o separare mai strictă între componentele operaționale și cele financiare. Dacă situația se prelungește, devine importantă evaluarea unor soluții digitale care oferă nu doar funcționalități de plată conforme, ci și integrare cu evidența cheltuielilor, comunicarea și procesele decizionale ale comunității, pentru a evita fragmentarea și soluțiile improvizate pe termen lung”, a explicat Costin Teodorovici.

Un exemplu de succes este orașul privat Cosmopolis, unde platforma Realtynno, în parteneriat cu Odero – instituție de plată autorizată, gestionează plățile într-un cadru legal și sigur, în timp ce aplicația sprijină comunicarea între administrație și rezidenți, procesele operaționale și interacțiunea economică locală. Experiența arată că succesul unei comunități digitale nu depinde doar de funcționalitatea de plată, ci de integrarea într-un sistem unitar, conform legal și adaptabil la nevoile comunității.