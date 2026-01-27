Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a explicat că identificarea contribuabililor cu risc fiscal se face pe baza mai multor criterii, printre care lipsa unui venit impozabil declarat în perioadele anterioare, inexistența unui contract individual de muncă, absența unei forme de autorizare sau de activitate independentă, lipsa calității de asociat sau administrator într-o societate comercială, precum și lipsa unui cont bancar. De asemenea, un semnal de alarmă îl reprezintă efectuarea de plăți în numerar peste plafoanele legale sau utilizarea unor fonduri fără caracter fiscalizat.

În urma controalelor deja finalizate, au fost constatate multiple abateri de la legislația fiscală în vigoare. Identitatea persoanelor verificate, precum numele, datele personale, cetățenia, vârsta, categoria socioprofesională sau nivelul veniturilor declarate, este protejată de secretul fiscal, conform prevederilor Codului de procedură fiscală.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate în cadrul acestei acțiuni se ridică la 127.250 de lei, sumă comunicată de ANAF la data transmiterii informațiilor. În paralel cu aplicarea amenzilor, autoritățile fiscale au instituit măsuri asigurătorii și se află în proces de evaluare a sumelor ce urmează a fi recuperate de la contribuabili pentru veniturile nedeclarate.

Printre cazurile analizate se numără achiziționarea, în anul 2025, a unui autoturism BMW 740D xDrive, cu o valoare de aproximativ 100.000 de euro, achitat integral în numerar, fără documente care să ateste proveniența legală a banilor. Un alt caz vizează tranzacționarea unui Porsche Panamera la un preț subevaluat, deși autoturismul fusese cumpărat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizată tot în numerar, fără justificarea sursei fondurilor.

De asemenea, ANAF a identificat achiziția unui BMW M4 Competition M xDrive, în valoare de 546.951 lei, pentru care nu a existat o justificare obiectivă a resurselor financiare utilizate, precum și cumpărarea unui BMW X6 xDrive, în valoare de 428.460 lei, achitat în numerar, într-o tranzacție în care niciuna dintre părțile implicate nu a putut demonstra proveniența legală a sumelor.

„În toate aceste cazuri, DGAF a demarat procedurile legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, precum și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale, acolo unde a fost constatată încălcarea disciplinei financiare. Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asigurător asupra autoturismelor în cauză, în vederea recuperării creanțelor fiscale. De asemenea, într-un caz distinct, controalele antifraudă au condus la sprijinirea organelor de executare silită, fiind instituit sechestru asigurător asupra unui autoturism de lux (n.red. BMW 740), evaluat la 762.300 lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul general consolidat al statului”, au transmis oficialii agenției.

În ceea ce privește cuantumul total al sumelor ce urmează să fie recuperate de stat din veniturile nejustificate identificate, ANAF a precizat că, în prezent, acestea nu pot fi încă evaluate. Autoritățile fiscale au anunțat însă că, având în vedere confirmarea riscurilor fiscale analizate, astfel de acțiuni vor continua, iar numărul controalelor va fi extins semnificativ, inclusiv asupra unor noi tipologii de tranzacții considerate cu risc fiscal ridicat.