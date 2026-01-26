Potrivit unui comunicat transmis de ANSVSA, în lunile ianuarie și februarie 2026 inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor desfășoară acțiuni de control tematice, care vizează mai multe segmente ale industriei alimentare nonanimale.

„Acţiunile vizează, etapizat, unităţi pentru fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, patiserii, cofetării, supermarketuri şi hipermarketuri, precum şi unităţi de alimentaţie publică înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor”, se arată în comunicat.

În intervalul 19–23 ianuarie 2026, verificările s-au concentrat exclusiv pe unități de panificație, patiserii și unități de morărit. Inspectorii ANSVSA au efectuat 1.456 de controale, în urma cărora au fost constatate numeroase nereguli.

Rezultatele acțiunii au inclus:

-112 avertismente;

-429 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 4 milioane de lei;

-30 de Ordonanţe de Suspendare a Activităţii (OSA);

-4 Ordonanţe de Interzicere a Activităţii.

Totodată, autoritățile au dispus retragerea de la comercializare a peste 238 de kilograme de produse alimentare, care au fost direcționate către neutralizare.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că scopul acestor controale este protejarea sănătății publice și respectarea standardelor legale de siguranță alimentară.

„Siguranţa alimentelor începe cu respectarea regulilor de igienă, trasabilitate şi autocontrol în fiecare unitate. Prin aceste controale tematice ne asigurăm că operatorii respectă standardele, iar acolo unde există riscuri pentru consumatori intervenim ferm şi imediat. Acţiunea va continua, conform planificării, şi în celelalte sectoare vizate”, a declarat Alexandru Bociu, citat în comunicat.

Conform ANSVSA, verificările au urmărit aspecte esențiale legate de:

-igienizarea și întreținerea spațiilor de producție;

-condițiile de prelucrare și depozitare a materiilor prime și a produselor finite;

-respectarea cerințelor de înregistrare, autorizare și funcționare;

-trasabilitate, etichetare și controlul dăunătorilor;

-implementarea procedurilor HACCP și a programelor de autocontrol.

„Controalele s-au concentrat pe prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor şi pe consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancţiunile au fost aplicate în situaţiile în care deficienţele constatate nu au fost corectate în termenul acordat sau atunci când au fost identificate riscuri semnificative pentru siguranţa alimentelor”, se mai precizează în document.

Inspectorii au identificat neconformități privind:

-respectarea regulilor de igienă (depozitare, spații, utilaje, paviment, manipulare, mucegai, substanțe -dezinfectante, prezența insectelor, acțiuni DDD);

-documentarea și aplicarea procedurilor HACCP;

-etichetarea, ambalarea și modificările organoleptice ale produselor;

-lipsa sau neconformitatea documentelor de trasabilitate;

-situația personalului (stare de sănătate neatestată, lipsa fișelor de aptitudine, echipament de protecție).

În cadrul controalelor au fost prelevate 175 de probe pentru analize de laborator, în vederea verificării conformității produselor alimentare și a respectării limitelor maxime admise pentru pesticide, aditivi, contaminanți și alte substanțe interzise.