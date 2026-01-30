Restanțele la întreținere sunt responsabilitatea proprietarului. Chiar dacă apartamentul este închiriat, proprietarul trebuie să plătească întreținerea, nu chiriașul.

Dacă proprietarul are chiriași, tot el este obligat să achite cotele de întreținere către asociația de proprietari. Asociația nu îl poate da în judecată pe chiriaș, ci doar pe proprietar.

Dacă chiriașul nu plătește întreținerea, aceasta este o problemă între chiriaș și proprietar, conform contractului de închiriere. Proprietarul poate apoi să își recupereze banii de la chiriaș. Chiriașul nu poate cere sau contesta direct lucruri la asociația de proprietari deoarece nu este proprietar, chiar dacă locuiește în apartament.

Și legea spune același lucru. Conform Legii nr. 196/2018, obligația de plată a întreținerii revine proprietarului, chiar dacă locuința este închiriată sau folosită de altcineva. Proprietarul își poate recupera ulterior sumele de la persoana care folosește apartamentul, conform contractului.

Scadența listei de întreținere nu este o simplă formalitate. Ea are efecte legale atât pentru proprietari, cât și pentru asociațiile de proprietari. Scadența stabilește până când proprietarul poate plăti fără consecințe și din ce moment pot fi calculate penalități sau asociația poate merge în instanță.

Contrar a ceea ce cred mulți proprietari, legea nu impune obligația ca lista de plată să fie afișată timp de 30 de zile. Termenul dintre afișarea listei și data scadenței este stabilit de Adunarea Generală a asociației. Legea prevede doar un termen maxim de 30 de zile, nu un termen obligatoriu. Astfel, asociația poate stabili un termen de 20, 25 sau 30 de zile, iar dacă s-au decis 20 de zile, nu există niciun temei legal pentru menținerea listei 30 de zile la avizier.

Administratorul are la dispoziție 5 zile de la primirea ultimei facturi pentru a întocmi lista lunară de plată. Pe lista de întreținere trebuie să fie menționate obligatoriu data afișării și data scadenței. Intervalul dintre aceste două date reprezintă perioada legală în care proprietarul poate achita sumele fără penalități.

Data afișării este esențială deoarece din acest moment proprietarul are la dispoziție 10 zile pentru a contesta lista de plată. Tot de la această dată se poate verifica dacă termenul legal de plată a fost respectat. În lipsa datei afișării, lista de plată devine vulnerabilă din punct de vedere juridic.

Primele 30 de zile de la data scadenței nu pot fi penalizate. Penalitățile pot fi aplicate doar după expirarea acestor 30 de zile și numai dacă Adunarea Generală a asociației a decis acest lucru. Nivelul maxim al penalităților este de 0,2% pe zi de întârziere. Orice penalitate calculată mai devreme sau aplicarea de penalități la penalități este nelegală.

Asociația de proprietari poate acționa proprietarul în instanță fie după 60 de zile de la data scadenței, fie după 90 de zile de la data afișării listei de plată. Asociația poate alege oricare dintre aceste termene pentru a începe procedura judiciară.

Asociațiile care nu menționează pe lista de plată data afișării și data scadenței nu pot dovedi în instanță momentul de la care au calculat penalitățile și nici faptul că proprietarul a beneficiat de un termen legal de plată.