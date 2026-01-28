Scadența nu reprezintă o simplă formalitate, ci un element esențial care stabilește cadrul legal al plății, al penalităților și al eventualelor acțiuni în instanță, a explicat avocatul Gelu Pușcaș într-o postare realizată pe Facebook.

Scadența listei de plată are două efecte esențiale. În primul rând, stabilește până când proprietarul poate achita sumele datorate fără a suporta consecințe juridice. În al doilea rând, determină momentul de la care pot fi calculate penalitățile și de la care asociația de proprietari poate apela la instanță pentru recuperarea debitelor.

În ceea ce privește perioada în care lista de plată trebuie să fie afișată la avizier, nu există în legislație obligația unui termen fix de 30 de zile. Termenul dintre afișare și scadență este stabilit prin decizia Adunării Generale a asociației de proprietari. Legea prevede doar un plafon maxim de 30 de zile, nu o durată obligatorie.

Astfel, asociația poate stabili un termen de 20, 25 sau 30 de zile, iar dacă Adunarea Generală a decis un termen de 20 de zile, nu există un temei legal pentru solicitarea menținerii listei timp de 30 de zile la avizier.

Administratorul are la dispoziție cinci zile de la primirea ultimei facturi pentru a întocmi lista lunară de plată. Pe listă trebuie să fie menționate în mod obligatoriu data afișării și data scadenței, iar intervalul dintre aceste două date reprezintă perioada legală de plată.

Data afișării are o importanță majoră din punct de vedere juridic. Din acest moment, proprietarul are la dispoziție zece zile pentru a contesta lista de plată și se poate verifica dacă termenul de plată a fost respectat. În lipsa datei afișării, lista de plată devine vulnerabilă din punct de vedere juridic.

Primele 30 de zile după scadență nu pot fi penalizate. Penalitățile pot fi aplicate abia după expirarea acestui interval, doar dacă Adunarea Generală a decis acest lucru, și numai în limita maximă de 0,2% pe zi de întârziere. Orice penalitate calculată mai devreme este nelegală, iar aplicarea de penalități la penalități reprezintă o încălcare clară a legii.

În ceea ce privește acționarea în instanță, asociația de proprietari poate da în judecată un proprietar fie după 60 de zile de la scadență, fie după 90 de zile de la afișarea listei de plată. Asociația poate folosi oricare dintre aceste două termene.

Un aspect extrem de important este legat de conținutul listei de plată. Asociațiile care nu menționează pe listă data afișării și data scadenței nu pot dovedi în instanță momentul de la care au calculat penalitățile și nici faptul că proprietarul a beneficiat de un termen legal de plată.

