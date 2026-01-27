Ministerul Agriculturii a publicat un ordin nou prin care stabilește taxele valabile în 2026 pentru:

scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor din circuitul agricol (terenuri din extravilan);

introducerea terenurilor agricole în intravilan.

Taxele sunt mai mari decât în 2025 pentru că au fost mărite cu 7,3%, adică rata inflației anunțată de INS. Aceste taxe se aplică deja și sunt valabile până la 31 decembrie 2026. Modificarea apare în Ordinul MADR nr. 10 din 21 ianuarie 2026, publicat în Monitorul Oficial pe 23 ianuarie 2026, și actualizează un ordin mai vechi din 2018.

Ce înseamnă scoaterea din circuitul agricol? Este procedura legală prin care un teren agricol primește voie să fie folosit pentru altceva, nu pentru agricultură. În practică, ai nevoie de această aprobare dacă vrei să construiești: o casă, un depozit, un parc industrial, o parcare sau orice altă investiție pe un teren aflat în extravilan. Fără această aprobare și fără plata taxei stabilite de Minister, nu poți construi legal pe acel teren.

Conform ordinului, taxele se actualizează în fiecare an în funcție de inflația comunicată de INS. Pentru 2026, inflația este de 7,3%, ceea ce a dus la creșterea tuturor tarifelor față de anul trecut.

Pentru comparație, în 2025, taxele erau:

Cum se calculează tariful pentru scoaterea terenului din agricultură în 2026? Tariful depinde de calitatea terenului, stabilită în documentele cadastrale. Clasa I = teren foarte fertil. Clasa V = teren sărac

Tarife 2026 pe metru pătrat:

Clasa I: 4,29 lei/mp

Clasa II: 3,76 lei/mp

Clasa III: 3,22 lei/mp

Clasa IV: 2,68 lei/mp

Clasa V: 2,15 lei/mp

Calculul sumei: Se înmulțește suprafața terenului (în mp) × tariful clasei.

Exemple:

Teren de 1.000 mp, clasa III → 1.000 × 3,22 = ≈ 3.220 lei

Teren de 5.000 mp, clasa I → 5.000 × 4,29 = ≈ 21.460 lei

Taxa pentru scoaterea terenului din agricultură sau pentru introducerea lui în intravilan trebuie plătită de proprietari sau firme. Plata poate fi făcută de oricine, dar pe chitanță apare tot numele proprietarului. Tarifele stabilite pentru 2026 se aplică până la 31 decembrie 2026.

Este posibil ca acestea să rămână valabile și în 2027, până când INS anunță noua inflație și MADR publică un ordin nou. Direcțiile pentru agricultură județene se ocupă să verifice că regulile sunt respectate.