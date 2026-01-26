Potrivit schimbărilor aduse articolului 24 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, decontarea directă a cheltuielilor de carburant nu se mai acordă. În locul acesteia, a fost introdus un sistem bazat pe bonuri valorice pe suport electronic, sub forma unui card dedicat.

Acest card reprezintă o facilitate socială acordată persoanelor încadrate în grad de handicap grav sau accentuat și are ca scop sprijinirea mobilității acestora. Beneficiarii pot opta, la cerere, fie pentru gratuitate la transportul interurban, fie pentru acordarea acestor bonuri valorice electronice, utilizabile exclusiv pentru alimentarea cu carburant sau, în cazul autoturismelor electrice, pentru alimentarea cu energie electrică.

Cardul funcționează similar unui card bancar, însă are o utilizare strict limitată. Sumele disponibile pe card nu pot fi retrase în numerar și nu pot fi folosite pentru alte tipuri de cumpărături, fiind destinate exclusiv cheltuielilor de transport ale persoanei cu handicap, în conformitate cu modificările aduse de Guvern.

Cardul poate fi folosit pentru alimentarea unui autoturism aflat în proprietatea persoanei cu handicap, a familiei acesteia, a asistentului personal, a asistentului personal profesionist sau a însoțitorului, cu condiția ca vehiculul să fie utilizat pentru transportul persoanei cu dizabilități.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin intermediul cardului este stabilită anual și diferă în funcție de gradul de handicap. Astfel, persoanele încadrate în grad de handicap grav beneficiază de o sumă maximă de 1.500 de lei pe an, în timp ce persoanele cu handicap accentuat primesc până la 750 de lei pe an. Suma este disponibilă pe parcursul întregului an și poate fi utilizată treptat, în limita soldului existent pe card.

Cererea pentru acordarea bonurilor valorice pe suport electronic (card carburant) poate fi vizualizată aici.

De aceste prevederi beneficiază nu doar persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat, ci și copiii încadrați în aceste grade de handicap. În cazul copiilor, dreptul poate fi exercitat de părinte, tutore, asistent maternal sau de persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului, inclusiv atunci când acesta se află sub o măsură de protecție specială, stabilită potrivit legii.

Pentru a obține cardul, persoana cu handicap sau reprezentantul legal trebuie să depună o cerere la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul de domiciliu. Prin această cerere se exprimă opțiunea pentru acordarea bonurilor valorice pe suport electronic, în locul gratuității la transportul interurban. Cererea este însoțită, de regulă, de actul de identitate și de certificatul de încadrare în grad de handicap, precum și de documente care atestă calitatea de reprezentant legal, acolo unde este cazul. După aprobarea solicitării, cardul este emis și pus la dispoziția beneficiarului, fiind încărcat cu suma corespunzătoare.