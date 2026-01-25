Un incident petrecut luni seara în cartierul Ottakring din Viena a atras atenția publicului după ce un șofer a primit o amendă considerabilă pentru că și-a lăsat automobilul cu motorul pornit în timpul staționării.

Ayhan Ç., proprietarul mașinii, a declarat că intenționa să plece acasă, însă geamurile vehiculului erau înghețate din cauza temperaturilor scăzute. Fără o racletă pentru gheață, bărbatul a pornit motorul pentru a încălzi mașina și a așteptat câteva minute ca geamurile să se dezghețe.

În acest timp, o autospecială de poliție neinscripționată s-a oprit lângă el. Agenții i-au solicitat actele și l-au informat că legislația austriacă interzice funcționarea motorului atunci când vehiculul nu este în mișcare. În ciuda explicațiilor privind situația geamurilor înghețate, magistratul prezent la fața locului a aplicat o sancțiune de 600 de euro, invocând articolul 102, alineatul 4, din Legea circulației rutiere (KFG).

Funcționarea motorului la ralanti în timpul staționării este considerată o formă de poluare evitabilă și nu există excepții legale pentru dezghețarea geamurilor. Reprezentanții Clubului Auto Austriac subliniază că sancțiunile de acest tip sunt, în mod normal, mult mai mici, între 75 și 150 de euro, iar amenda maximă poate ajunge până la 10.000 de euro.

Ayhan Ç. a anunțat că va contesta decizia, considerând că amenda aplicată este disproporționată și că situația ar trebui analizată mai atent din punct de vedere legal.

Autoritățile române au consolidat legislația privind funcționarea motoarelor în timpul staționării, ca parte a eforturilor de reducere a poluării în mediul urban. Modificările adoptate stabilesc reguli clare pentru șoferi și sancțiuni progresive pentru nerespectarea acestora.

Conform noilor prevederi, oprirea voluntară a unui autovehicul cu motorul pornit pe drumurile publice din localități este în general interzisă. Codul Rutier definește staționarea ca imobilizarea unui vehicul pentru mai mult de cinci minute. Încălcarea acestei reguli poate fi sancționată cu amenzi, aplicate treptat: primul incident poate atrage un avertisment, iar abaterile repetate sunt sancționate prin amenzi contravenționale.

Legislația prevede însă și excepții: măsura nu se aplică în situații în care oprirea este determinată de trafic, cum ar fi ambuteiajele sau semafoarele, nici vehiculelor cu regim de circulație prioritară aflate în misiuni de urgență, precum poliția, ambulanțele sau pompierii. De asemenea, camioanele care folosesc motorul pentru funcționarea sistemelor de refrigerare sau a altor echipamente esențiale sunt exceptate de la interdicție.