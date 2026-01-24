Autoritățile olandeze susțin că schimbarea urmărește modernizarea modului de colectare a taxelor și accelerarea decarbonizării transportului rutier greu. În același timp, sistemul va fi atent monitorizat, iar nerespectarea regulilor va fi sancționată încă din prima zi de aplicare.

De la această dată, Eurovigneta nu va mai fi valabilă pe drumurile din Țările de Jos. În locul ei, va fi introdus un sistem electronic de taxare rutieră, aplicabil pe aproape toate autostrăzile, pe o parte dintre drumurile naționale și pe anumite tronsoane locale din proximitatea marilor orașe.

Noua taxă se va aplica vehiculelor de transport din categoriile N2 și N3, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, indiferent de statul în care sunt înmatriculate. Nivelul taxei va fi stabilit în funcție de greutatea camionului și de clasa de emisii CO₂. Pentru anul 2026, tariful mediu este estimat la 19,1 eurocenți pe kilometru, urmând să fie actualizat anual în funcție de inflație.

Spre deosebire de sistemele clasice, noua taxare nu va presupune existența unor puncte de taxare fizice. Fiecare camion vizat de măsură va trebui să fie dotat cu o unitate de bord (OBU), care înregistrează distanța parcursă și transmite automat datele către furnizorul de servicii.

Potrivit organizației Transport en Logistiek Nederland, transportatorii vor avea posibilitatea să opteze fie pentru un furnizor național de servicii, obligatoriu pentru utilizarea sistemului, fie pentru un furnizor comercial EETS care operează la nivel european, cu condiția ca acesta să fie autorizat în Țările de Jos.

Lipsa unui contract valid sau problemele tehnice ale OBU vor fi considerate abateri de la reglementările legale.

Autoritățile olandeze au anunțat că respectarea obligației de plată va fi monitorizată permanent. Reglementările de aplicare a Legii privind taxele rutiere prevăd sancțiuni concrete pentru principalele încălcări.

Astfel, conducerea unui camion cu OBU defect, cu OBU oprit sau utilizarea unui OBU alocat unui alt vehicul se sancționează cu o amendă de 500 de euro. În cazul în care camionul circulă fără un contract valabil cu un furnizor de servicii de plată, amenda ajunge la 800 de euro, cu excepția situațiilor în care vehiculul beneficiază de o scutire legală.

Pentru a facilita tranziția către noul sistem, legiuitorul a introdus o perioadă de adaptare. În primele șase luni de la intrarea în vigoare a taxării, toate amenzile prevăzute vor fi reduse automat cu 50%.

Astfel, până la 1 ianuarie 2027, sancțiunile vor fi de 250 de euro pentru abaterile legate de OBU și de 400 de euro pentru lipsa contractului de plată.

Reglementările limitează și cumularea sancțiunilor. Într-un interval de 24 de ore, pentru același camion poate fi aplicată o singură amendă. Dacă sunt constatate mai multe încălcări în acest interval, va fi aplicată sancțiunea cu valoarea cea mai mare.

Deși noul sistem de taxare rutieră este prezentat ca un instrument de sprijin pentru tranziția energetică în transportul greu, autoritățile olandeze avertizează că nu vor exista perioade de toleranță pentru lipsa pregătirii tehnice sau administrative.

Pentru transportatori, acest lucru presupune alegerea din timp a unui furnizor de servicii, instalarea unei unități OBU funcționale și verificarea corectitudinii datelor vehiculului în registrul RDW. În lipsa acestor măsuri, noul sistem poate deveni rapid o sursă de costuri suplimentare semnificative.