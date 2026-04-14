Șoferii profesioniști pot pierde definitiv dreptul de a conduce în cazuri grave
Potrivit noilor măsuri, dacă un șofer profesionist provoacă un accident mortal în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, acesta riscă nu doar amendă și pedeapsă cu închisoarea, ci și pierderea definitivă a permisului de conducere.
Această sancțiune înseamnă că persoana respectivă nu va mai putea reveni la volan și, implicit, nu își va mai putea exercita profesia. Măsura este considerată una severă, deoarece afectează direct activitatea profesională a celor implicați în astfel de incidente.
Expertul în conducere defensivă Titi Aur a comentat pentru DCNews aceste măsuri și a făcut referire la discuțiile existente în România privind siguranța rutieră. Acesta a arătat că, în alte state, se aplică măsuri concrete, în timp ce în România există situații în care sistemul este prezentat ca fiind foarte bine pus la punct.
El a explicat că, în cadrul unor discuții de la Ministerul Transporturilor, i s-a transmis că sistemul românesc ar fi apreciat inclusiv de specialiști din Germania. Totuși, a menționat că aceste afirmații au fost făcute înainte de reținerea șefului Autorității Rutiere Române, Cristian Anton.
Titi Aur a declarat că, în astfel de condiții, este dificil de susținut că sistemul funcționează perfect. Acesta a arătat că există situații în care fie nu sunt conștientizate problemele, fie există alte motive pentru care acestea nu sunt abordate.
Discuțiile despre siguranța rutieră continuă, dar rezultatele sunt limitate
Expertul a mai spus că a participat în ultimele luni la mai multe grupuri de lucru dedicate reducerii accidentelor rutiere, însă nu au fost făcuți pași concreți. Acesta a explicat că inițiativa acestor grupuri a venit chiar din partea conducerii ARR.
El a precizat că era conștient de existența unor probleme în sistem, dar nu se aștepta la situații de o asemenea amploare. În final, a arătat că aceste experiențe l-au lăsat descurajat și că nu mai înțelege direcția în care se îndreaptă lucrurile.
„Deci te faci bucătar, ai pierdut meseria asta. Sunt ţări în care se fac lucruri. În una din şedinţele de la Ministerul Transporturilor, nu de mult, acum vreo lună, îmi spuneau domnii de acolo că sistemul românesc este atât de bine pus la punct că cei din Germania au fost uimiţi de cât de bun este sistemul nostru. Eu nu eram pornit pe ceartă, eram la o discuţie pe normele pentru legea 20. Am fost nu neapărat şocat, dar am fost impresionat. Dacă nemţii s-au mirat, uite ce sistem bun avem. Dar discuţia era înainte ca DNA să îl reţină pe Cristian Anton (n.r. – şeful ARR).
Când eşti în situaţia asta, să vii să spui că sistemul nostru este perfect, fie nu conştientizezi deloc, fie faci parte din acea grupare ciudat intenţionată. Că nu ştiu să zic dacă e de bine sau de rău. Nu mai ştiu cum să pun discuţia asta. Am momente când am senzaţia că parcă s-ar dori să se facă ceva, şi vin nişte întâmplări care îmi taie orice doză de speranţă.
Numai eu am fost iarna asta la câteva grupuri de lucru, la care nu s-au făcut paşi. Culmea e că acest domn, Cristian Anton, este cel care a dat ordin să se facă grupuri de lucru, să rezolvăm problema cu accidentele. Eu ştiam că se întâmplă lucruri urâte, dar nu am crezut că se ajunge chiar până la nivelul ăsta. După faza asta, sunt descurajat, decepţionat, nu mai înţeleg”, a declarat expertul în conducere defensivă Titi Aur pentru sursa citată.
