Legislația rutieră din România prevede explicit că este interzisă conducerea unui vehicul ale cărui plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite, astfel încât identificarea numerelor nu mai este posibilă.

Chiar dacă, în practică, zăpada, poleiul sau noroiul pot acoperi rapid plăcuțele în timpul deplasării, legea nu face diferență între cauzele care duc la ilizibilitate. Dacă numărul nu poate fi citit, fapta este considerată contravenție.

Codul rutier încadrează această abatere în clasa I de sancțiuni, ceea ce înseamnă aplicarea a două sau trei puncte-amendă.

În valori concrete, sancțiunea ajunge la:

-405 lei (minimum)

-607,5 lei (maximum)

În cazul aplicării maxime, amenda depășește pragul de 600 de lei.

Nu doar murdăria sau zăpada pot atrage sancțiuni. Poliția rutieră poate aplica aceeași amendă și atunci când:

– plăcuțele sunt acoperite cu folii

– sunt montate dispozitive care împiedică citirea

– numerele nu respectă standardele legale

– plăcuțele sunt deteriorate sau modificate

Autoritățile consideră că orice element care face imposibilă identificarea vehiculului reprezintă abatere.

Regulamentul de aplicare a Codului rutier stabilește clar că responsabilitatea menținerii plăcuțelor curate aparține șoferului.

Conducătorii auto trebuie “să verifice funcționarea sistemului de lumini și de semnalizare (…) precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare”

În plus, legea impune menținerea permanentă în stare curată a:

-parbrizului

-lunetei

-geamurilor laterale

-plăcuțelor de înmatriculare

În sezonul rece, plăcuțele pot deveni rapid ilizibile din cauza zăpezii depuse, gheții formate în mers sau a noroiului aruncat de roți. Deși situația este extrem de comună, mai ales pe drumurile naționale și autostrăzi, Codul rutier nu prevede excepții sezoniere.

Legea rutieră prevede că marfa sau obiectele transportate nu trebuie să mascheze elementele de identificare sau semnalizare.

Încărcătura trebuie așezată astfel încât să nu acopere:

– luminile

– catadioptrii

– plăcuțele de înmatriculare

Chiar și o obstrucționare parțială poate fi sancționată.

Pentru a evita amenzile, autoritățile recomandă:

– curățarea plăcuțelor înainte de plecare

– verificarea lor periodică pe traseu, în special iarna

– îndepărtarea gheții sau a noroiului acumulat

Operațiunea durează câteva secunde, dar poate preveni o sancțiune costisitoare.

În fiecare iarnă, polițiștii constată numeroase cazuri de șoferi care circulă cu numerele complet acoperite de zăpadă sau murdărie. Fenomenul apare frecvent în timpul ninsorilor abundente sau pe carosabil umed.

Chiar dacă șoferii invocă de multe ori condițiile meteo, sancțiunile sunt aplicate conform prevederilor legale.