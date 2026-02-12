Un bărbat de 56 de ani din Drăgușeni, județul Galați, a fost sancționat contravențional și a rămas fără permis pentru 120 de zile, după ce a fost prins circulând cu girofar și sirenă montate ilegal pe mașina sa. Incidentul s-a petrecut pe 3 februarie 2025, în jurul orei 15:30, pe DJ251J, între localitățile Fundeanu și Căuești.

Potrivit IPJ Galați, echipajul Secției 5 Poliție Rurală Rădești se deplasa către un eveniment în satul Căuești când a depistat autoturismul bărbatului. Acesta nu a oprit la semnalele luminoase și acustice ale poliției, nefacilitând trecerea autospecialei, încălcând astfel regulile de circulație.

Polițiștii au constatat că mașina era echipată cu două lumini albastre și o sirenă, similare celor folosite de poliție, jandarmerie sau ambulanță, fără drept legal de utilizare. Conform legislației în vigoare și criteriilor de performanță 2024, aceste echipamente pot fi folosite doar de serviciile voluntare pentru situații de urgență în anumite condiții stricte.

În urma incidentului, bărbatul a fost sancționat contravențional, iar permisul de conducere i-a fost suspendat timp de patru luni. Polițiștii din Galați avertizează că folosirea neautorizată a sirenelor și girofarelor reprezintă o încălcare gravă a legii și poate pune în pericol siguranța traficului.

În România, utilizarea girofarurilor și sirenelor pe autovehicule este strict reglementată de Codul Rutier, prin OUG nr. 195/2002 și regulamentele sale de aplicare. Aceste dispozitive speciale de avertizare, fie luminoase, fie sonore, nu pot fi montate sau folosite de către oricine, iar încălcarea regulilor atrage sancțiuni severe.

Legislația stabilește clar ce tip de vehicule pot folosi aceste sisteme:

Lumină albastră (girofar): doar vehiculele poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, ANAF (echipe mobile), serviciilor de ambulanță, inspectoratului pentru situații de urgență, unităților speciale de informații și Ministerului Apărării.

Lumină roșie (girofar): rezervată mașinilor poliției și pompierilor, utilizată împreună cu lumina albastră.

Lumină galbenă (girofar): poate fi montată pe vehiculele de gabarit depășit, autovehicule de tractare, utilaje de întreținere a drumurilor, vehicule pentru transport persoane cu mobilitate redusă sau vehicule destinate transportului de valori. Aceasta semnalizează un pericol sau o situație specială în trafic.

Orice persoană neautorizată care montează sau utilizează dispozitive de avertizare luminoasă sau sonoră riscă sancțiuni.

Amenzi: între 1.305 și 2.900 lei, potrivit clasei a IV-a de contravenții.

Măsuri suplimentare: polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare ale vehiculului.

Astfel, montarea sau utilizarea ilegală a unui girofar sau sirenă poate genera atât penalizări financiare, cât și restricții asupra autovehiculului.

Chiar și pentru vehiculele autorizate, girofarul albastru și sirena trebuie folosite doar în situații de urgență, cum ar fi deplasarea la intervenții. Utilizarea lor în afara acestor condiții este de asemenea sancționată, pentru a preveni abuzul și confuzia în trafic.