Problema deșeurilor abandonate rămâne una constantă în Sectorul 6, iar intervențiile autorităților se intensifică pe fondul creșterii numărului de sesizări. Doar într-o singură zi, echipele de salubrizare au adunat cinci tone de deșeuri lăsate la întâmplare pe domeniul public.

Printre obiectele ridicate s-au numărat canapele deteriorate, corpuri vechi de mobilier, saltele, cutii, pungi și cartoane. Toate acestea au fost găsite fie în grădinile blocurilor, fie la colțuri de stradă sau chiar lângă coșurile de gunoi stradale, unde nu aveau ce căuta.

Autoritățile atrag atenția că abandonarea deșeurilor în spațiile publice afectează atât aspectul cartierelor, cât și siguranța și sănătatea locuitorilor. Conform legislației, fapta constituie contravenție și se sancționează cu amendă de până la 5.000 de lei.

În paralel cu echipele de salubrizare, Poliția Locală Sector 6 desfășoară controale pentru identificarea persoanelor care încalcă legea și aplică sancțiuni acolo unde este cazul.

Pentru a clarifica obligațiile cetățenilor, autoritățile explică ce categorii de deșeuri intră în sfera celor menajere și cum trebuie acestea gestionate. În categoria deșeurilor menajere sunt incluse toate resturile generate într-o gospodărie.

Acestea se împart în mai multe tipuri: deșeuri periculoase, precum baterii sau produse chimice; deșeuri biodegradabile, cum sunt resturile alimentare și vegetale; deșeuri reciclabile, respectiv hârtie, carton, plastic, metal și sticlă; deșeuri reziduale, care nu pot fi reciclate sau compostate, precum scutecele sau ambalajele murdare; și deșeuri voluminoase, cum ar fi mobila, saltelele sau covoarele.

În prezent, colectarea deșeurilor menajere de la populație este realizată de firma Urban. De cealaltă parte, Administrația Serviciului Public de Salubrizare asigură curățenia stradală, inclusiv golirea coșurilor de gunoi amplasate pe domeniul public și intervențiile pentru deszăpezire.

Reprezentanții autorităților subliniază că cetățenii au obligația să ducă gunoiul în punctele special amenajate pentru colectare și reciclare și să nu lase deșeuri abandonate în spații neautorizate.

În cazul deșeurilor voluminoase, regulile sunt clare, iar aruncarea acestora pe stradă este interzisă. Deșeurile voluminoase, rezultate în urma renovării locuinței sau înlocuirii mobilierului, precum mobila veche, saltelele, chiuvetele sau electrocasnicele mari, trebuie predate prin intermediul operatorului de salubritate.

Cetățenii din Sectorul 6 au la dispoziție două variante pentru a elimina legal aceste deșeuri. Prima opțiune constă în comandarea unor saci speciali, fiecare având capacitatea de a suporta 30 de kilograme. Prețul este de 24,4 lei pe sac, TVA inclus, iar suma acoperă atât colectarea, cât și transportul, în ziua și la ora stabilite de solicitant.

A doua variantă presupune comandarea unei mașini cu platformă, cu un volum de 3 metri cubi, serviciu care costă 244 de lei. Această soluție este destinată celor care au cantități mai mari de deșeuri voluminoase.

Pentru a beneficia de aceste servicii, operatorul de salubritate Urban poate fi contactat la numărul de telefon 021.413.91.15. Autoritățile reamintesc că respectarea procedurilor legale pentru eliminarea deșeurilor contribuie la menținerea curățeniei și la evitarea amenzilor care pot ajunge la 5.000 de lei.