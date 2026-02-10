Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov își propune desemnarea unui operator unic de salubritate care să asigure colectarea deșeurilor în cele 37 de localități membre. Anunțul a fost făcut de directorul executiv al asociației, Vincențiu Voicu, în cadrul Romanian Sustainability Forum, organizat de Financial Intelligence.

Potrivit acestuia, la nivelul județului Ilfov a fost implementat un proiect amplu prin Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor, în valoare de aproximativ 140 de milioane de lei. Prin acest proiect au fost achiziționate aproximativ 480.000 de recipiente pentru colectare, de diferite tipuri și dimensiuni, compostoare, precum și 34 de autospeciale de gunoi, mici și mari.

Finalitatea investiției este desemnarea unui singur operator care să gestioneze colectarea deșeurilor în toate unitățile administrativ-teritoriale, cu excepția a trei localități, ceea ce ar însemna acoperirea a peste 90% din județ.

„La nivelul judeţului Ilfov, la Asociaţia de dezvoltare, care este constituită la nivelul judeţului Ilfov, unde avem 38 de membri, împreună cu Consiliul Judeţean, deci 37 de primării de comune şi de oraşe şi Consiliul Judeţean, am accesat pe SMID (Sistem de Management Integrat al Deşeurilor, n.r.) un proiect de 140 de milioane de lei, prin care am achiziţionat vreo 480.000 de recipiente de toate felurile mici, mari, compostoare şi vreo 34 de gunoiere mici şi mari. Finalitatea acestui proiect va fi desemnarea unui operator care va acoperi cele 37 de localităţi pentru colectare. Când va fi un singur operator şi va gestiona toate UAT-urile (Unităţi Administrativ Teritoriale, n.r.), mai puţin trei, deci peste 90%, atunci costurile ar trebui să scadă, dacă lumea respectă fracţia uscată, fracţia umedă, gunoiul fiind sortat şi colectat. Altfel, costurile vor creşte”, a menţionat Vincenţiu Voicu un eveniment de specialitate organizat de Financial Intelligence.

Directorul ADI Deșeuri Ilfov a explicat că un operator unic ar putea duce la scăderea costurilor pentru populație, însă doar în condițiile în care cetățenii respectă colectarea separată a deșeurilor. Sistemul este bazat, în prezent, pe două fracții principale, fracția umedă și fracția uscată.

În situația în care deșeurile nu sunt sortate corect, costurile de colectare și tratare cresc, iar aceste costuri sunt transferate către utilizatori. Vincențiu Voicu a subliniat că lipsa colectării selective face ca tarifele să crească semnificativ, în loc să scadă, chiar și într-un sistem integrat și centralizat.

„Dacă tu, cetăţean, nu selectezi, atunci plăteşti de două, trei, cinci ori tariful. Spre surprinderea noastră, unii preferă să plătească mai mult. Vă dau un exemplu: la un apartament de două camere, doi adulţi şi un copil, de la 30 de lei cât ar plăti, dacă ar selecta, plătesc 100 de lei. Preferă să dea 100 de lei decât să pună separat două fracţii, momentan, umedă şi uscată”, a adăugat directorul ADI Deşeuri Ilfov.

Vincențiu Voicu a subliniat că educația populației este esențială pentru succesul sistemului integrat de gestionare a deșeurilor. Pe lângă informare, autoritățile iau în calcul și măsuri concrete de stimulare, inclusiv campanii și acțiuni dedicate asociațiilor de proprietari care aplică corect colectarea selectivă.

Ideea este de a crea exemple de bune practici, vizibile pentru restul comunității, astfel încât beneficiile să fie ușor de observat. Scăderea cantității de deșeuri aruncate la grămadă și creșterea procentului de reciclare ar trebui să se reflecte atât în indicatori clari, cât și în costuri mai mici pentru cetățeni.

Potrivit reprezentantului ADI Deșeuri Ilfov, obiectivul este atingerea unor ținte de colectare separată de 70–80%, cu perspectiva de a ajunge, în timp, cât mai aproape de 100%, situație în care beneficiile ar fi resimțite la nivelul întregii comunități.