Noul sistem de taxare rutieră din România se va aplica din 1 iulie. Avertisment COTAR: Să se poată plăti și numerar

Transportatorii de marfă solicită Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii modificarea urgentă a legislaţiei privind noul sistem de taxare rutieră care urmează să intre în vigoare la 1 iulie 2026. Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) avertizează că implementarea TollRo, STRR şi a tichetelor de rută nu este suficient pregătită tehnic şi poate provoca blocaje majore în transporturi. În acelaşi timp, organizaţia susţine că există riscul apariţiei unui monopol al CNAIR asupra infrastructurii digitale de taxare. Transportatorii cer o perioadă reală de tranziţie şi păstrarea actualului sistem de distribuţie a rovinietelor până la finalizarea implementării.

Transportatorii susţin că noul sistem de taxare rutieră nu poate fi aplicat eficient doar prin modificări legislative, în lipsa unei infrastructuri tehnice complet funcţionale şi accesibile tuturor operatorilor implicaţi în piaţă. Reprezentanţii COTAR atrag atenţia că lipsesc încă norme metodologice clare, proceduri de autorizare finalizate, interfeţe API funcţionale şi medii de testare publică pentru furnizorii şi distribuitorii implicaţi în proces.

Noul sistem TollRo pentru vehiculele de marfă ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie 2026, conform Legii nr. 226/2023 privind aplicarea tarifelor rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale.

În acest context, transportatorii avertizează că o implementare accelerată, fără o perioadă de tranziţie funcţională, poate produce efecte directe asupra întregului lanţ logistic şi asupra veniturilor colectate de stat.

„Cerem Ministerului Transporturilor să corecteze urgent Legea nr. 226/2023, să introducă o tranziţie reală şi să protejeze atât utilizatorii, cât şi infrastructura economică naţională deja existentă”, se precizează într-un comunicat al COTAR.

Organizaţia susţine că simpla schimbare a cadrului legal nu poate substitui lipsa unei infrastructuri digitale complet operaţionale.

„Nu poţi sancţiona utilizatorii şi transportatorii pentru neconformare într-un sistem care nu este încă pregătit complet pentru conformare. România are nevoie de digitalizare, dar de o digitalizare funcţională, testată, deschisă pieţei şi accesibilă tuturor utilizatorilor, nu de un monopol tehnic şi comercial construit peste noapte”, declară reprezentanţii COTAR.

Transportatorii cer menţinerea actualului regim comercial pentru vânzarea rovinietelor până la finalizarea completă a tranziţiei către noul sistem TollRo. COTAR consideră că utilizatorii nu trebuie să suporte costurile unei schimbări legislative şi tehnice realizate fără o perioadă adecvată de adaptare.

Confederaţia solicită prorogarea termenelor de implementare pentru STRR, TollRo şi tichetele de rută până în momentul în care sistemul va deveni complet operaţional, testat public şi integrat cu furnizorii şi distribuitorii autorizaţi.

În acelaşi timp, organizaţia avertizează că există riscul ca rovinietele deja achitate de utilizatori să îşi piardă valabilitatea înainte de termenul pentru care au fost cumpărate.

„COTAR consideră inadmisibil ca rovinietele aflate în vigoare să înceteze artificial la data de 30 iunie/1 iulie 2026, înainte de expirarea perioadei pentru care utilizatorii au plătit. Rovinietele existente trebuie să rămână valabile până la termenul natural de expirare. În caz contrar, statul transferă asupra utilizatorilor costurile unei tranziţii legislative şi tehnice pe care aceştia nu au generat-o”, se precizează în comunicat.

Transportatorii mai susţin că actualul sistem comercial de distribuţie funcţionează printr-o infrastructură dezvoltată în ani de investiţii private, care include platforme online, puncte fizice de vânzare, call-center şi soluţii tehnice integrate.

„Actualul sistem de distribuţie funcţionează prin reţele comerciale, platforme online, puncte fizice de vânzare, call-center, soluţii API şi suport tehnic construit în ani de investiţii private. Eliminarea sau marginalizarea acestor operatori ar afecta direct capacitatea utilizatorilor de a se conforma şi ar reduce canalele prin care statul îşi colectează veniturile”, se mai arată în comunicat.

Unul dintre principalele puncte contestate de transportatori vizează posibilitatea ca aplicaţia mobilă şi infrastructura digitală TollRo să fie controlate exclusiv de CNAIR. COTAR susţine că un astfel de model ar limita concurenţa şi ar crea dependenţă de un singur operator tehnic.

Confederaţia cere ca aplicaţia CNAIR să reprezinte doar una dintre variantele disponibile pentru utilizatori, fără eliminarea furnizorilor naţionali sau a distribuitorilor autorizaţi deja existenţi în piaţă.

Transportatorii solicită acces deschis şi nediscriminatoriu pentru dezvoltarea de aplicaţii şi servicii interconectate cu sistemele CNAIR.

„O infrastructură naţională critică nu trebuie să fie dependentă de un singur canal de plată, de o singură aplicaţie şi de un singur operator tehnic. Redundanţa, concurenţa şi accesul multicanal sunt garanţii de funcţionare, nu obstacole”, subliniază reprezentanţii transportatorilor.

În acelaşi timp, organizaţia consideră necesară menţinerea posibilităţii de plată în numerar prin reţelele naţionale de distribuţie autorizate, argumentând că excluderea acestei opţiuni ar afecta utilizatorii fără acces constant la servicii digitale sau bancare.

„Serviciile de taxare rutieră implică date sensibile privind vehicule, trasee, plăţi, transporturi şi utilizarea infrastructurii rutiere. Aceste date trebuie stocate şi procesate în Uniunea Europeană, iar furnizorii care operează pe piaţa românească trebuie să asigure suport operaţional real în România şi în limba română”, se menţionează în document.

Transportatorii solicită Ministerului Transporturilor şi CNAIR organizarea unor consultări urgente cu toate entităţile implicate în noul sistem de taxare rutieră, înaintea adoptării deciziilor finale privind implementarea TollRo.

COTAR cere participarea distribuitorilor autorizaţi, furnizorilor naţionali, furnizorilor SETRo, procesatorilor de plăţi şi asociaţiilor relevante din domeniu pentru stabilirea unui mecanism funcţional şi predictibil.

În plus, organizaţia solicită reanalizarea ariei de aplicare a noilor tarife rutiere şi realizarea unui studiu de impact înainte de extinderea taxării asupra tuturor drumurilor naţionale.

„Practica europeană trebuie înţeleasă corect: taxarea rutieră trebuie să fie proporţională, predictibilă şi fundamentată pe costuri reale, nicidecum extinsă automat asupra tuturor drumurilor naţionale fără un studiu de impact solid. COTAR solicită Ministerului Transporturilor şi CNAIR organizarea urgentă a unei consultări reale cu transportatorii, distribuitorii autorizaţi, furnizorii naţionali, furnizorii SETRo, procesatorii de plăţi şi asociaţiile relevante, înainte de adoptarea oricărei decizii finale privind implementarea noului sistem”, se mai arată în comunicat.

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România include firme de transport urban, suburban şi metropolitan, companii de transport marfă şi agabaritic, şcoli auto, unităţi reparatoare şi alte activităţi conexe sectorului transporturilor.

Potrivit datelor prezentate de organizaţie, în România activează peste 200.000 de firme în sectorul transporturilor, cu aproximativ un milion de angajaţi.

Principalele solicitări formulate de transportatorii din România privind sistemul TollRo: