Taxa de drum se schimbă pentru camioane. Transportatorii din această țară UE trebuie să declare manual clasa de emisii

Transportatorii care operează în Belgia trebuie să se pregătească pentru modificări importante ale taxei pe kilometru aplicate vehiculelor grele. Începând cu 1 iulie 2026, regiunea Flandra va introduce o componentă suplimentară bazată pe emisiile de CO₂, ceea ce va influența direct costurile de transport. Noua regulă aduce și o obligație suplimentară pentru operatori, care vor trebui să își verifice și să își declare corect clasa de emisii a vehiculelor înainte de intrarea în vigoare a noilor tarife.

De la 1 iulie 2026, taxele de drum pentru camioanele care circulă în Flandra vor fi majorate prin introducerea unui sistem care ține cont de nivelul emisiilor de dioxid de carbon ale vehiculelor.

Măsura va afecta toate companiile de transport care utilizează rețeaua rutieră din regiune, valoarea taxei fiind calculată inclusiv în funcție de clasa de emisii CO₂ în care este încadrat fiecare camion.

Pentru transportatori, una dintre cele mai importante obligații va fi introducerea manuală a clasei de emisii în sistemul utilizat pentru taxarea rutieră. Autoritățile avertizează că această operațiune trebuie realizată înainte de data de 1 iulie pentru evitarea unor eventuale probleme de facturare.

În practică, situația nu este întotdeauna simplă. Clasa de emisii CO₂ nu este menționată în mod obișnuit în documentele vehiculului, iar identificarea categoriei corecte poate ridica dificultăți pentru operatori.

Potrivit informațiilor disponibile în prezent, majoritatea camioanelor diesel, indiferent dacă sunt Euro 0 sau Euro 6, vor fi încadrate în clasa 1 de emisii.

Există însă și excepții. Unele modele cu un consum foarte redus de combustibil ar putea fi încadrate în clasa 2 sau chiar clasa 3. Aceste categorii beneficiază de o componentă CO₂ mai redusă în calculul taxei pe kilometru, ceea ce poate genera economii pentru operatori.

Totuși, stabilirea exactă a încadrării rămâne complicată. Reprezentanții industriei explică faptul că nici producătorii de vehicule nu pot furniza încă informații complete pentru toate modelele existente pe piață.

Pentru a facilita procesul, Viapass, instituția care gestionează sistemul de taxare rutieră din Belgia, va lansa în luna aprilie un calculator online dedicat determinării clasei CO₂.

Instrumentul va utiliza informațiile oficiale ale vehiculului pentru a stabili categoria corespunzătoare. Pentru verificare vor fi necesare mai multe documente, printre care certificatul de înmatriculare, fișierul Customer Information File (CIF) și certificatul de conformitate (CoC).

Calculatorul va analiza elemente precum tipul motorului, data primei înmatriculări, categoria și subcategoria vehiculului. După finalizarea verificării, sistemul va genera un document oficial care va trebui transmis furnizorului de servicii pentru actualizarea parametrilor OBU, unitatea electronică de bord utilizată pentru calcularea taxei.

Noua procedură transferă responsabilitatea stabilirii și declarării corecte a clasei de emisii către operatorii de transport.

Autoritățile atrag atenția că informațiile introduse trebuie să fie exacte, deoarece eventualele erori pot conduce la costuri suplimentare, recalculări ale taxelor sau chiar sancțiuni.