Datele prezentate de autoritățile din Austria arată că anul 2025 a fost unul dintre cei mai dificili pentru siguranța rutieră din Tirol.

Pe drumurile regiunii și-au pierdut viața 43 de persoane, cu 11 mai multe decât în anul precedent. În același timp, numărul accidentelor soldate cu răniți a urcat la 4.084, iar aproape 5.000 de persoane au fost rănite.

Directorul Poliției din Tirol, Helmut Tomac, a explicat că principala cauză a accidentelor rămâne neatenția și distragerea atenției la volan, responsabilă pentru aproximativ 35% dintre cazuri. Pe locurile următoare se află viteza excesivă și consumul de alcool sau droguri.

Autoritățile consideră că aceste statistici reprezintă un semnal de alarmă care justifică discutarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscurilor din trafic.

Un alt element care a alimentat dezbaterea este numărul ridicat de șoferi prinși după ce au consumat alcool.

În cursul anului 2025, poliția a efectuat peste 200.000 de teste alcoolscopice în Tirol. În 3.557 de cazuri au fost constatate valori peste limitele legale. În anul anterior, numărul cazurilor fusese de 3.454.

Șeful departamentului regional de trafic, Enrico Leitgeb, a descris aceste cifre drept semnificative și îngrijorătoare. Potrivit acestuia, alcoolul și drogurile au continuat să se afle printre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave.

„Această cifră este semnificativă în ansamblu”, a subliniat Enrico Leitgeb.

Din acest motiv, autoritățile au anunțat că în 2026 controalele privind consumul de alcool și droguri la volan vor continua într-un ritm intens.

În acest context, ministrul transporturilor din Tirol, René Zumtobel (SPÖ), și-a exprimat deschiderea față de reducerea limitei generale de alcool admise la volan.

În prezent, legislația austriacă permite o alcoolemie de până la 0,5 promile pentru majoritatea șoferilor. Pentru conducătorii auto aflați în perioada de probă, precum și pentru șoferii profesioniști de camioane și autobuze, limita este deja mult mai strictă, de doar 0,1 promile.

Zumtobel a precizat că decizia privind modificarea legislației aparține autorităților federale, însă consideră că o dezbatere la nivel național este justificată.

Oficialul a transmis un mesaj clar privind consumul de alcool înainte de conducerea unui vehicul, afirmând că persoanele care consumă alcool nu ar trebui să urce la volan.

„Dacă bei, nu ar trebui să conduci”, a spus acesta.

Austria extinde în paralel regulile privind alcoolul și asupra altor mijloace de transport.

Noua reglementare stabilește că și utilizatorii de trotinete electrice sunt supuși limitei de 0,5 promile, aceeași aplicată majorității șoferilor.

Autoritățile consideră că această măsură reprezintă un prim pas spre creșterea siguranței în trafic și reducerea accidentelor cauzate de consumul de alcool.