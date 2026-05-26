Transportul auto generează 85% din poluarea din Republica Moldova. Chișinăul, cel mai afectat din cauza reliefului

Transportul auto generează până la 85% din emisiile nocive din Republica Moldova, fiind principala sursă de poluare a aerului. Specialiștii avertizează că parcul auto învechit și relieful specific al capitalei Chișinău favorizează acumularea gazelor toxice, afectând grav sănătatea populației. Pentru a combate fenomenul, Guvernul a aprobat un regulament strict de monitorizare și audit independent al emisiilor de gaze cu efect de seră.

Transportul auto rămâne principalul factor de degradare a calității aerului în Republica Moldova, fiind responsabil pentru producerea a până la 85% din totalul emisiilor cu efect nociv.

Volumul ridicat de vehicule, în special al celor cu un grad avansat de uzură, afectează direct standardele de mediu și sănătatea populației, avertizează specialiștii din domeniu. În acest context, autoritățile guvernamentale implementează măsuri pentru consolidarea mecanismelor de monitorizare și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

„Gazele de eșapament conțin oxidul de azot, aldehide, SO2, CO, CO2, dar și alți componenți. Iar când este o astfel de concentrație mare de gaze ele influențează negativ asupra sănătății populației așa cum ele sunt eliminate în cantități mari. Așa cum orașul Chișinău este așezat precum ca o văgăună nu are loc o aerisire corespunzătoare, iar toate gazele sunt concentrate în oraș”, a precizat specialistul.

Dr. Constantin Bulimaga, cercetător în cadrul Laboratorului Ecourbanistică al Institutului de Ecologie și Geografie al USM (Universitatea de Stat din Republica Moldova), a explicat că gazele de eșapament conțin elemente chimice periculoase, precum oxidul de azot, aldehidele, dioxidul de sulf, monoxidul de carbon și dioxidul de carbon.

Acesta a subliniat că prezența unor concentrații atât de ridicate de compuși toxici exercită o influență negativă directă asupra organismului uman, având în vedere volumele mari de noxe eliminate în atmosferă.

De asemenea, expertul a evidențiat specificul geografic al municipiului Chișinău, amplasat într-o depresiune ce împiedică dispersia optimă a maselor de aer, fapt care determină acumularea și menținerea poluanților în perimetrul urban.

Cele mai afectate regiuni din Republica Moldova sunt municipiile Chișinău, Bălți și Tiraspol, zone care concentrează cele mai mari valori ale parcului auto și, implicit, cele mai ridicate niveluri de poluare.

Constantin Bulimaga a precizat că performanța sistemelor de purificare a gazelor de eșapament scade proporțional cu vechimea mijloacelor de transport. Cercetătorul a adăugat că echipamentele de filtrare lipsesc complet în cazul anumitor autovehicule, fenomen explicat prin ponderea ridicată a mașinilor achiziționate de pe piața second-hand.

„Cu cât transportul auto este mai vechi, cu atât mai greu funcționează sistemele de purificare a gazelor de eșapament. În unele cazuri acel sistem de purificare nici nu mai este la automobil așa cum automobilul în unele cazuri este de mâna a doua”, a adăugat dr. Bulimaga.

Pe lângă emisiile provenite din trafic, experții din Republica Moldova identifică arderea combustibililor solizi, în special a cărbunelui, ca fiind o altă sursă majoră de poluare, și recomandă utilizarea gazelor naturale ca alternativă energetică durabilă pentru procesul de încălzire.

La nivelul municipiului Chișinău, au fost identificate mai multe noduri rutiere unde indicatorii de poluare înregistrează valori constant ridicate din cauza fluxurilor intense de transport.

„Cele mai poluate zone din capitale sunt: CET central, intersecția Ismail cu strada Ciufulea, la fel și strada Ismail este foarte poluată dar și strada Mihai Viteazul în intersecție cu bulevardul Ștefan cel Mare. Acestea sunt calele mai poluate puncte din Capitală deoarece este un număr mare de transport”, a adăugat dr. Constantin Bulimaga.

Ca răspuns la aceste provocări ecologice, Guvernul din Republica Moldova a aprobat un nou regulament elaborat de Ministerul Mediului, menit să reglementeze activitatea și acreditarea verificatorilor emisiilor de gaze cu efect de seră.

Conform documentului, datele raportate vor fi supuse auditului unor experți independenți, asigurându-se astfel o evidență riguroasă și transparentă a nivelului real de poluare. Autoritățile menționează că acest mecanism va spori controlul asupra surselor de poluare și va pune la dispoziția instituțiilor de resort instrumente juridice mult mai eficiente pentru protecția mediului.