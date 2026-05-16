În cadrul consultărilor organizate de MIDR, oficialii au explicat că lipsa unor reguli clare privind urbanismul și dezvoltările imobiliare a permis ridicarea de locuințe inclusiv în apropierea unor instalații tehnice sensibile.

Secretarul de stat Veaceslav Șipitca a declarat că zonele aeroportuare implică mai mulți factori de risc pentru populație, iar problema nu ține doar de zgomotul produs de aeronave.

Potrivit acestuia, în apropierea aeroporturilor există:

niveluri ridicate de zgomot;

emisii crescute de CO2 și oxizi de azot;

radiații electromagnetice produse de radarele aeroportuare;

riscuri asociate traficului aerian și infrastructurii tehnice.

Oficialul susține că dezvoltările imobiliare realizate în astfel de zone pot deveni periculoase pentru locatari dacă nu există norme clare privind amplasarea construcțiilor.

Veaceslav Șipitca a atras atenția că infrastructura aeroportuară modernă utilizează echipamente cu puteri mult mai mari decât în trecut.

„Radarele moderne pot emite până la câteva zeci de megawați, iar zonele aflate la câteva zeci de metri de acestea sunt periculoase pentru viață”, a declarat oficialul, potrivit Știri.md și IPN.

La rândul său, ministrul Vladimir Bolea a explicat că în perioada sovietică existau reguli mai stricte privind amplasarea construcțiilor în apropierea aeroporturilor.

Potrivit acestuia, în trecut radarele aveau o putere de aproximativ 4 megawați, iar în apropierea infrastructurii aeroportuare nu existau zone rezidențiale.

„De la 1 ianuarie 2027, radarele vor avea o capacitate de 48 de megawați, însă în aceste zone continuă construirea blocurilor, în lipsa unui cadru normativ clar”, a avertizat ministrul.

Specialiștii spun că zonele aflate în apropierea aeroporturilor sunt afectate nu doar de traficul aerian, ci și de activitatea tehnică permanentă a infrastructurii aeroportuare.

Printre problemele invocate în cadrul consultărilor se numără:

poluarea fonică produsă de aeronave;

vibrațiile;

poluarea atmosferică;

emisiile de noxe;

radiațiile electromagnetice;

impactul asupra sănătății populației pe termen lung.

Experții în urbanism și infrastructură atrag atenția că multe state europene au deja zone de protecție clar delimitate în jurul aeroporturilor, unde construcțiile rezidențiale sunt limitate sau interzise.

Autoritățile încearcă acum să introducă reguli similare și în noul cadru normativ.

În cadrul discuțiilor, ministrul Vladimir Bolea a abordat și problema construcțiilor realizate fără respectarea legislației.

Acesta a afirmat că mii de persoane locuiesc în apartamente care nu pot fi înregistrate legal, deși au fost cumpărate contra unor sume importante.

Potrivit oficialului:

aproximativ 4.000 de apartamente sunt afectate;

peste 8.000 de persoane locuiesc în aceste imobile;

proprietarii au plătit zeci de mii de euro dezvoltatorilor.

Ministrul susține că multe dintre probleme au apărut din cauza încălcării regulilor de urbanism și autorizare.

„Cei care cumpără un apartament, o clădire sau un teren trebuie să aibă certitudinea că documentația este corectă”, a transmis acesta.

Președintele Federația Patronatului din Construcții Condrumat, Pavel Caba, a declarat că organizațiile patronale susțin măsurile autorităților pentru combaterea construcțiilor ilegale și pentru corectarea problemelor din urbanism.

Acesta a precizat însă că responsabilitatea nu trebuie plasată exclusiv pe constructori.

Potrivit lui Pavel Caba, toate părțile implicate în proces trebuie să răspundă pentru nereguli:

dezvoltatori;

proiectanți;

executanți;

autorități locale;

instituții de control.

Oficialul a subliniat că încălcările grave ale legislației trebuie sancționate ferm pentru a evita repetarea unor astfel de situații.

Autoritățile pregătesc acum noi reguli care ar urma să stabilească:

distanțele minime de siguranță față de aeroporturi și radare;

condițiile pentru autorizarea construcțiilor în zone tehnice;

limite pentru dezvoltările rezidențiale;

obligații suplimentare pentru dezvoltatori;

reguli mai stricte privind documentația și urbanismul.

Scopul noilor măsuri este reducerea riscurilor pentru populație și prevenirea dezvoltării haotice a zonelor aflate în apropierea infrastructurilor strategice.

Specialiștii spun că noile reguli ar putea schimba semnificativ modul în care sunt autorizate proiectele imobiliare în apropierea aeroporturilor și instalațiilor tehnice în următorii ani.