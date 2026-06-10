Amânare de trei luni pentru TollRO: când expiră valabilitatea rovinietelor clasice

Noua schemă de tarifare rutieră TollRO, care urma să fie aplicată de la 1 iulie 2026, a fost amânată cu încă trei luni. Decizia a fost adoptată de Parlament, prin vot final al Camerei Deputaților, astfel încât implementarea sistemului să fie mutată la 1 octombrie 2026. Măsura modifică calendarul inițial al reformei din domeniul taxării rutiere.

Odată cu această schimbare, rovinietele emise conform legislației actuale își vor înceta valabilitatea la aceeași dată de 1 octombrie 2026, cu excepția vehiculelor care nu intră sub incidența noului mecanism. Sistemul TollRO este conceput pentru a înlocui rovinieta clasică în cazul vehiculelor de transport marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, dar și pentru vehiculele de transport mixt asimilate categoriei de marfă.

Noul model de taxare presupune calcularea costurilor în funcție de distanța efectiv parcursă pe rețeaua de drumuri naționale. Formula de aplicare se bazează pe un tarif unitar stabilit de Ministerul Transporturilor și pe numărul de kilometri parcurși. În același timp, tariful include atât utilizarea infrastructurii, cât și costurile externe generate de poluarea traficului greu.

Autoritățile au transmis că este necesară o perioadă suplimentară pentru testarea sistemului informatic, atât la nivelul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), cât și pentru operatorii care urmează să se conecteze la platformă. Lipsa unei perioade suficiente de verificare este considerată un risc pentru funcționarea întregului mecanism.

„Ținând cont de constrângerile de valabilitate a finanțării din cadrul PNRR (31.08.2026), care au determinat prestatorul la reducerea perioadei de implementare a sistemului, cât și data asumată de prestator pentru livrarea versiunii de testare (iunie 2026), în prezent ne aflăm în imposibilitatea efectuării într-un termen mai mic de 30 de zile, a testelor esențiale pentru validarea sistemului, respectiv cele de funcționalitate, de performanță, de securitate și de integrare cu bazele de date ale DGCPI și RAR (autorități care dețin informații esențiale pentru operaționalizarea sistemului)”, potrivit autorilor amendamentului.

Documentele oficiale arată că versiunea de test a platformei ar urma să fie livrată abia în iunie 2026, ceea ce limitează timpul disponibil pentru verificări tehnice esențiale. Sunt vizate testele de funcționalitate, securitate și performanță, dar și integrarea cu bazele de date ale Direcției Generale pentru Permise de Conducere și Înmatriculări și ale Registrului Auto Român.

După etapa de verificare realizată de CNAIR, furnizorii de servicii trebuie să își dezvolte propriile aplicații și să asigure conectarea la noul sistem. În același timp, autoritățile avertizează că amânarea operaționalizării pe plan intern poate influența calendarul de interoperabilitate la nivel european, proces care necesită teste suplimentare și este estimat la până la șase luni după punerea în funcțiune.

„Ulterior testării sistemului de către C.N.A.I.R., este necesară și testarea acestuia de către furnizori, în sensul dezvoltării propriilor aplicații și realizării interconectării la sistem. Ca o consecință implicită a prelungirii termenului pentru aplicarea sistemului pe domeniul național, se va genera decalarea interoperabilității acestui sistem cu cele din Uniunea Europeană, pentru care sunt necesare testări suplimentare și specifice de interconectare cu sistemele europene, estimate la maxim 6 luni de la punerea în funcțiune a sistemului pe domeniul național”, se arată în comunicat.

În documentație este menționat și faptul că lipsa unei perioade adecvate de testare poate conduce la disfuncționalități operaționale și dificultăți pentru transportatori.

Legea prevede și sancțiuni pentru nerespectarea noilor obligații, cu amenzi care pot ajunge până la 1% din cifra de afaceri. Sistemul este gândit pentru a funcționa automatizat, pe baza datelor colectate privind circulația vehiculelor de transport greu pe drumurile naționale.

TollRO nu se aplică autoturismelor, ci exclusiv vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, precum și vehiculelor de transport mixt, asimilate categoriei de marfă. Taxarea se va face strict în funcție de kilometrii parcurși.

Tariful unitar stabilit de autorități va fi aplicat diferențiat, fiind mai redus pe drumurile naționale față de autostrăzi și drumuri expres. Valoarea finală va include și componenta de costuri externe generate de poluare. Calculul se face prin înmulțirea tarifului unitar cu distanța parcursă, iar sumele vor fi actualizate anual în funcție de indicele prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică.

Pentru ca modificările să intre în vigoare, proiectul de lege trebuie promulgat de președintele României. O altă prevedere menționată în documente vizează recomandări privind posibile obligații ale instituțiilor financiare de a soluționa prejudiciile clienților într-un termen de 45 de zile, element inclus ca reper informativ în analiza actului normativ.