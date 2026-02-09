Europa se află într-un moment critic în ceea ce privește securitatea energetică. Majoritatea statelor depind în mare măsură de importuri pentru electricitate, ceea ce expune continentul la șocuri geopolitice și la costuri de trei-patru ori mai mari decât în SUA sau China. În acest context, energia nucleară este privită tot mai mult ca o soluție strategică pentru independența energetică și reducerea emisiilor de carbon.

După ani de politici fluctuant anti-nucleare, UE a recunoscut energia nucleară ca activitate economică de tranziție și sustenabilă în regulamentul de taxonomie verde. Aceasta permite investiții europene și sprijin financiar pentru proiectele nucleare, în cadrul obiectivelor climatice.

Totuși, decizia a generat controverse, fiind criticată de organizații și experți care consideră că este un caz de greenwashing, având în vedere problema gestionării deșeurilor radioactive pe termen lung.

În 2024, producția nucleară a crescut ușor (+4,8%), datorită în special Franței (+12,5%). În schimb, Germania reduce treptat producția, iar Spania plănuiește eliminarea treptată a energiei nucleare. Această diferență de politici creează o divizare a Europei între susținătorii energiei nucleare și cei care mizează exclusiv pe energie regenerabilă.

Țări precum Belgia și Italia analizează redeschiderea sau menținerea centralelor nucleare, chiar dacă planurile se confruntă cu opoziție internă. Italia, după două referendumuri împotriva energiei nucleare (1987 și 2011), a lansat un proiect legislativ care ar putea permite revenirea sectorului nuclear.

Europa este împărțită în două tabere principale:

Alianța Nucleară, condusă de Franța și susținută de Polonia, Croația și Estonia, promovează energia nucleară pentru reducerea emisiilor de carbon și asigurarea independenței energetice.

Blocul verde, condus de Germania și sprijinit de Portugalia și Austria, continuă să favorizeze tranziția către surse regenerabile, precum eolian, solar și hidro.

Experții susțin că viitoarea creștere a producției nucleare va fi determinată în principal de prelungirea duratei de viață a reactoarelor existente și ajustarea politicilor, mai degrabă decât de construcția masivă de noi centrale.

Țări precum Estonia, România, Suedia și Polonia explorează reactoarele modulare mici (SMR), care permit instalarea rapidă în zone izolate și reduc costurile inițiale. SMR-urile oferă o capacitate mai mică decât centralele convenționale, dar pot fi fabricate industrial și instalate mai eficient.

Chiar și cu creșterea energiei nucleare, energia regenerabilă acoperă mai puțin de jumătate din consumul UE. Aceasta subliniază nevoia de soluții mixte, combinate între nuclear, regenerabile și tehnologii emergente, pentru a asigura stabilitatea și independența energetică a Europei.