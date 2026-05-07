România înăsprește controalele de mediu. Un bărbat în vârstă de 32 de ani, domiciliat în Reșița, a fost sancționat drastic de autoritățile locale din Timișoara, după ce a fost surprins abandonând ilegal deșeuri provenite din lucrări de amenajare interioară.

Incidentul a avut loc duminică după-amiază, pe strada Platanilor din Timișoara, unde polițiștii locali aflați în patrulare au observat o activitate suspectă. La verificări, aceștia au constatat că bărbatul descărcase aproximativ 25 de saci cu resturi rezultate din renovarea unui apartament. Printre deșeuri se aflau bucăți de parchet, plăci de PAL și alte materiale de construcții.

Materialele au fost aruncate direct pe sol, pe o zonă de spațiu verde, fără respectarea normelor legale privind gestionarea deșeurilor.

Pentru fapta sa, bărbatul a fost amendat cu suma de 30.000 de lei, conform prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor. Pe lângă sancțiunea financiară, autoritățile au dispus și măsura complementară de ridicare a deșeurilor și predarea acestora către un operator autorizat.

Autoritățile din comuna Șura Mare au intensificat controalele împotriva depozitării ilegale a deșeurilor, după ce în ultimele zile au fost descoperite mai multe cazuri de poluare a mediului în zone publice și pe marginea drumurilor, inclusiv în apropierea unor cursuri de apă.

Poliția Locală a intervenit în două situații distincte, la doar 24 de ore distanță, în care persoane din localitate au fost surprinse abandonând deșeuri în spații neamenajate. În ambele cazuri, autorii au fost identificați și sancționați, fiind obligați nu doar să plătească amenzi, ci și să curețe terenurile afectate.

,,Autorul faptei a fost identificat și sancționat contravențional în conformitate cu prevederile Regulamentului privind buna gospodărire a Comunei Șura Mare. Terenul a fost adus la forma inițială, prin curățarea acestuia”, au precizat reprezentanții Poliției Locale.

Într-unul dintre incidente, agenții au găsit o cantitate semnificativă de deșeuri menajere, inclusiv haine, pungi de plastic și recipiente din plastic, abandonate la întâmplare. În alt caz, au fost descoperite noi depozitări ilegale de deșeuri similare, situație care a determinat aplicarea sancțiunii maxime prevăzute de regulamentul local de gospodărire.

Reprezentanții Poliției Locale au transmis că, după identificare, contravenienții au fost obligați să readucă zonele la starea inițială, prin curățarea completă a terenurilor afectate.

Autoritățile locale subliniază că aceste măsuri fac parte dintr-o campanie mai amplă de combatere a poluării și de responsabilizare a cetățenilor. Totodată, avertizează că sancțiunile pot deveni semnificativ mai dure în baza legislației naționale.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, astfel de fapte pot fi sancționate cu amenzi cuprinse între 30.000 și 45.000 de lei, iar contravenienții pot fi obligați să suporte costurile integrale pentru ridicarea deșeurilor și ecologizarea terenurilor afectate.

,,Vă aducem la cunoștință faptul că, în anumite condiții, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, unele abateri pot fi sancționate contravențional cu amenzi cuprinse între 30.000 și 45.000 lei și aplicarea sancțiunii contravenționale complementare, în sarcina și pe cheltuiala contravenientului, de ridicare a deșeurilor și curățarea terenului.”

Autoritățile de mediu au desfășurat o nouă intervenție de amploare în zona Sintești – Jilava, unul dintre punctele critice din jurul Capitalei în ceea ce privește gestionarea ilegală a deșeurilor și arderile neautorizate.

În urma unui control coordonat între Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Ilfov și Jandarmeria Română, au fost descoperite și confiscate aproximativ 33 de tone de deșeuri depozitate în spații neautorizate. Acțiunea face parte dintr-o serie de intervenții operative derulate constant în zonă, unde fenomenele de ardere și abandon ilegal al deșeurilor sunt frecvent semnalate.

Pe lângă confiscarea deșeurilor, echipele de control au aplicat două sancțiuni contravenționale și au dispus două măsuri de suspendare a activității unor operatori implicați. Totodată, a fost înaintată o sesizare penală, care completează un dosar aflat deja în lucru.

Autoritățile de mediu atrag atenția că problema arderilor ilegale de deșeuri nu este una izolată, ci face parte dintr-un circuit economic informal, alimentat de fluxuri necontrolate de materiale și de rețele care funcționează în afara cadrului legal.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a subliniat că fenomenul are implicații multiple – de mediu, economice și sociale – și necesită intervenții coordonate între mai multe instituții.

În acest context, autoritățile mizează pe acțiuni integrate, desfășurate atât în teren, cât și la nivel legislativ și operațional.

În ultimii ani, activitatea de control a Gărzii de Mediu a cunoscut o creștere semnificativă. Numărul verificărilor a urcat de la 35.185 în 2021 la peste 47.500 în 2024, iar valoarea sancțiunilor aplicate a crescut considerabil, depășind 160 de milioane de lei în ultimii ani.

Doar în 2025, în zona specifică a arderilor ilegale au fost efectuate sute de controale, au fost aplicate sancțiuni de ordinul milioanelor de lei și au fost confiscate peste 1.500 de tone de deșeuri.

Pentru eficientizarea intervențiilor, inspectorii folosesc echipamente moderne achiziționate prin PNRR, inclusiv drone, camere bodycam și sisteme de monitorizare video, care permit documentarea mai riguroasă a cazurilor și consolidarea probelor în anchetele administrative și penale.

Garda Națională de Mediu susține că reducerea fenomenului arderilor ilegale depinde de menținerea unei presiuni constante asupra rețelelor implicate în colectarea, transportul și depozitarea ilegală a deșeurilor.

Autoritățile afirmă că acțiunile din teren vor continua, cu obiectivul de a limita sursele de poluare și de a descuraja activitățile care afectează grav mediul și sănătatea populației.