Primăria Oradea respinge ferm afirmațiile potrivit cărora ar fi cerut asociațiilor de proprietari informații care țin de viața privată a cetățenilor și precizează că solicitările au vizat exclusiv aspecte administrative, necesare funcționării serviciului public de salubrizare.

Într-o informare transmisă presei, municipalitatea arată că singura informație solicitată este situația apartamentelor declarate nelocuite, o evidență pe care asociațiile de proprietari o dețin deja și o folosesc în mod curent la calcularea cheltuielilor comune.

Reprezentanții instituției explică faptul că datele cerute se limitează strict la identificarea apartamentului – număr și adresă – fără a fi solicitate CNP-uri, serii sau numere de acte de identitate, date de contact ori alte informații cu caracter personal sensibil.

Primăria subliniază că nu a cerut și nu colectează date privind prezența efectivă a locatarilor la domiciliu, iar demersul nu presupune monitorizarea individuală a cetățenilor.

Primăria arată că solicitarea are temei legal în Regulamentul serviciului public de salubrizare, aprobat prin HCL nr. 696 din 30 octombrie 2025, care prevede obligația asociațiilor de proprietari de a transmite trimestrial situația locatarilor arondați fiecărui punct de colectare, inclusiv apartamentele locuite și nelocuite.

Municipalitatea explică faptul că evidența apartamentelor nelocuite este necesară pentru a face distincția între locuințele efectiv neocupate și cele locuite în care nu sunt utilizate cartelele de acces la ecoinsule. În cazul apartamentelor locuite unde nu există utilizare a cartelelor, pot fi necesare măsuri de informare, redistribuire a cartelelor sau clarificări administrative.

Datele privind gradul de ocupare al imobilelor sunt utilizate și pentru dimensionarea corectă a infrastructurii de colectare, stabilirea frecvenței de ridicare a deșeurilor și aplicarea tarifelor de salubrizare, acestea fiind calculate în funcție de numărul de persoane arondate fiecărui punct de colectare.

Potrivit municipalității, lipsa unor informații actualizate poate conduce la supraaglomerarea ecoinsulelor și la apariția depozitărilor neconforme, cu impact direct asupra funcționării serviciului public.

Reacția primăriei vine după ce Coaliția Rogerius, o alianță de asociații de proprietari, a condamnat public solicitările municipalității, susținând că acestea ar putea conduce la ingerințe în viața privată a locatarilor, în contextul introducerii sistemului de acces cu cartelă la ecoinsulele digitalizate.

Reprezentanții alianței au exprimat îngrijorări că solicitarea ar putea deschide calea unor forme de supraveghere sau monitorizare indirectă a prezenței cetățenilor în propriile locuințe.

Primăria insistă însă că nu există niciun scop de „monitorizare socială” și că datele sunt utilizate exclusiv în scop operațional, în conformitate cu principiile Regulamentului general privind protecția datelor, în special cele referitoare la minimizarea și proporționalitatea prelucrării datelor.

Municipalitatea precizează că informațiile colectate sunt strict limitate la ceea ce este necesar pentru buna funcționare a serviciului public de salubrizare și pentru gestionarea eficientă a ecoinsulelor digitalizate, fără a implica prelucrarea unor date personale sensibile ale locatarilor.