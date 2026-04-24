Deșeurile voluminoase includ obiecte de mari dimensiuni care nu pot fi preluate prin sistemul obișnuit de salubrizare, precum mobilier uzat (canapele, dulapuri, mese, scaune), saltele, covoare, obiecte sanitare (lavoare și vase de toaletă), uși, ferestre și alte obiecte similare.

Pentru ridicarea deșeurilor voluminoase, cetățenii trebuie să sune la dispeceratul operatorului de salubrizare la numărul 031.9450 și să stabilească o programare pentru ziua colectării. Este recomandat ca programarea să fie făcută cu câteva zile înainte de intervenție. Serviciul este asigurat de Salubrizare S5, iar colectarea se desfășoară lunar, în ultima sâmbătă.

În București, fiecare sector are propriile proceduri de colectare a deșeurilor voluminoase. Acestea pot fi ridicate de la adresă sau depuse în puncte special amenajate, în funcție de sector. Depozitarea deșeurilor pe domeniul public în afara programelor de colectare este interzisă, iar nerespectarea regulilor poate duce la amenzi semnificative.

Locuitorii Sectorului 1 pot preda gratuit deșeuri voluminoase, dar și deșeuri electrice și electronice. Colectarea are loc în fiecare a doua duminică a lunii.

„Preluarea gratuită a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) și a celor voluminoase generate de cetățeni se face în fiecare a doua zi de duminică din lună”, a transmis adminsitrația publică.

Pentru ridicare este necesară o programare făcută cu minimum 3 zile înainte, la:

În Sectorul 2, colectarea are loc în fiecare sâmbătă. Sunt ridicate mobilier, saltele, covoare, mochete, cauciucuri, echipamente electrice și electronice și alte obiecte voluminoase.

Programarea trebuie făcută cu cel puțin 24 de ore înainte la 021.9654. Deșeurile trebuie scoase în fața locuinței până la ora 09:00 în ziua colectării.

„Pentru a ne păstra sectorul curat și civilizat, facem apel la dumneavoastră să nu le depozitați pe spațiul public în altă zi a săptămânii”, a transmis adminsitrația publică.

În Sectorul 3, cetățenii pot solicita colectarea gratuită o dată pe lună pentru fiecare adresă, în limita a 2,5 metri cubi.

Pentru programare se pot apela următoarele numere:

0720.777.511

0720.777.512

0720.777.513

0720.777.514

0720.777.515

După înregistrarea cererii, un reprezentant al Direcției Generale de Salubritate Sector 3 contactează solicitantul pentru programare în maximum 72 de ore.

În Sectorul 4, colectarea deșeurilor voluminoase și a echipamentelor electrice sau electrocasnice este gratuită în ultima sâmbătă a fiecărei luni.

Programările se fac la numărul 0219640, cu cel puțin 48 de ore înainte de ridicare.

În Sectorul 5, colectarea este gratuită și se desfășoară lunar, în ultima sâmbătă a fiecărei luni. Sunt incluse aceleași tipuri de deșeuri voluminoase: mobilier vechi, saltele, covoare, obiecte sanitare, uși, ferestre și alte obiecte de dimensiuni mari.

„Sunt considerate deșeuri voluminoase obiectele de mari dimensiuni care nu pot fi eliminate prin sistemul obișnuit de colectare, precum: mobilier uzat (canapele, dulapuri, mese, scaune), saltele, covoare, obiecte sanitare (lavoare, vase de toaletă), uși, ferestre și alte obiecte similare”, a transmis adminsitrația publică.

Programarea se face la 031.9450, cu câteva zile înainte de data colectării, la dispeceratul operatorului de salubrizare.

În Sectorul 6, colectarea deșeurilor voluminoase este contra cost, tariful fiind de 357 lei pentru o mașină cu platformă de 3 metri cubi. Totuși, primăria organizează periodic campanii în cadrul cărora sunt amplasate containere speciale, iar depunerea deșeurilor la aceste puncte este gratuită.

Deșeurile electrice și electronice de mari dimensiuni se colectează gratuit, pe bază de programare, la:

0214319117

0757024222

0773848145

Un echipaj intervine în maximum 24 de ore pentru ridicarea acestora. Pentru electronicele și electrocasnicele de mici dimensiuni există mai multe puncte de colectare, disponibile non-stop:

Poarta Sărutului, intersecție cu Valea Ialomiței (ANL1)

Str. Pasărea în Văzduh, intersecție cu Pupăza cu Moț (ANL2)

Bd. 1 Mai nr. 49 (lângă AUCHAN)

Calea Giulești nr. 252 (vis-a-vis de Institutul Pasteur)

Strada Fabricii, intersecție cu str. Apeductului

Valea Argeșului, intersecție cu Valea Oltului

Bd. Timișoara nr. 35

Piața Crângași

Str. Liniei, intersecție cu Str. Timonierului

Str. Performanței nr. 45

Drumul Taberei, intersecție cu Str. Târgu Neamț

Strada Apusului nr. 11

În toate sectoarele, abandonarea deșeurilor pe domeniul public în afara programelor organizate este interzisă și sancționată, autoritățile locale avertizând că pot fi aplicate amenzi consistente pentru nerespectarea regulilor.