Poliția Locală Sector 6 a început să sancționeze persoanele care aruncă resturi pe domeniul public, iar identificarea acestora se face inclusiv cu ajutorul camerelor de supraveghere. Potrivit Primăria Sectorului 6, mai multe persoane au fost deja amendate în urma acestor verificări.

Într-o singură acțiune, au fost aplicate 36 de sancțiuni, valoarea totală a amenzilor ajungând la 19.100 de lei. În medie, fiecare persoană sancționată a primit o amendă de peste 500 de lei.

Pe lângă sancțiunea financiară, cei prinși că au murdărit domeniul public au fost obligați să strângă după ei. Curățenia s-a făcut sub supravegherea polițiștilor locali, iar reprezentanții administrației au transmis că parcurile sunt întreținute din bani publici și că cei care le transformă în locuri pline de deșeuri ajung să plătească atât amenda, cât și timpul necesar pentru a curăța zona afectată.

În aceeași perioadă, polițiștii locali au aplicat și 697 de sancțiuni în baza Legea 61/1991, pentru fapte precum tulburarea liniștii publice, consumul de alcool în spații publice, jocurile de noroc, cerșetoria sau folosirea unui limbaj injurios.

În paralel cu aceste controale, autoritățile derulează programul de curățenie de primăvară în mai multe zone din sector. Echipele de salubrizare intervin pe rând în diferite cartiere pentru a curăța străzile și spațiile publice.

În perioada 22–27 aprilie, lucrările au loc pe bulevarde importante precum Iuliu Maniu, Timișoara și Prelungirea Ghencea, dar și pe străzile din apropiere. Intervențiile includ curățarea rigolelor, îndepărtarea prafului acumulat peste iarnă, spălarea trotuarelor și a carosabilului, dar și igienizarea stațiilor de transport public și a mobilierului urban.

Cu ocazia Zilei Pământului, autoritățile au transmis și un mesaj de conștientizare, în care au arătat că transformarea terenurilor abandonate în spații verzi este un proces în desfășurare. Reprezentanții administrației au precizat că proiecte precum Parcul Liniei, cu mai multe etape de dezvoltare, și zona Lacul Morii însumează aproximativ 32 de hectare de teren recuperat și amenajat pentru comunitate.

În același mesaj, autoritățile au subliniat că eforturile de întreținere și amenajare nu sunt suficiente fără implicarea locuitorilor, iar respectarea spațiilor publice rămâne un element esențial pentru menținerea curățeniei în sector.