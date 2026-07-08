Reguli noi la gunoi. S-au instalat difuzoare. Polițiștii urmăresc în timp real. Cum funcționează noul sistem de supraveghere

Locuitorii Sectorului 6 care merg în parcuri sau folosesc platformele de colectare selectivă pot fi atenționați pe loc dacă nu respectă regulile. Mesajele pe care le aud prin difuzoarele instalate în aceste zone nu sunt înregistrări automate, ci sunt transmise în timp real de polițiștii locali care monitorizează imaginile video din Centrul Integrat de Monitorizare.

Poliția Locală Sector 6 a explicat modul în care funcționează sistemul și a precizat că scopul acestuia nu este sancționarea imediată a cetățenilor, ci prevenirea comportamentelor care afectează ordinea, curățenia și siguranța în spațiile publice.

Reprezentanții Poliției Locale spun că mulți cetățeni cred că mesajele auzite în parcuri sau la platformele de colectare sunt automate, însă realitatea este diferită.

Operatorii din Centrul Integrat de Monitorizare Video urmăresc permanent imaginile furnizate de camerele de supraveghere și intervin imediat atunci când observă persoane care încalcă regulamentele.

„Știai că mesajele pe care le auzi în unele parcuri și puncte de colectare selectivă nu sunt automate?”, transmite instituția.

Poliția Locală explică faptul că avertizările sunt făcute în timp real.

„Polițiștii locali din Centrul Integrat de Monitorizare Video urmăresc în timp real imaginile transmise de camerele de supraveghere. Atunci când observă persoane care nu respectă regulile, acestea sunt avertizate imediat prin intermediul sistemului de transmitere a mesajelor vocale.”

Autoritățile subliniază că sistemul are în primul rând un rol preventiv.

În loc ca polițiștii să aplice direct amenzi, aceștia încearcă mai întâi să îi determine pe cei surprinși încălcând regulile să își corecteze comportamentul.

„Scopul este unul preventiv: să corectăm comportamentele necorespunzătoare înainte de a fi necesară aplicarea unei sancțiuni.”

Potrivit instituției, această metodă s-a dovedit eficientă, deoarece multe persoane renunță la comportamentul necorespunzător imediat după ce aud avertismentul transmis prin difuzoare.

În parcuri și în locurile de joacă, sistemul este utilizat pentru a atrage atenția celor care nu respectă regulamentul de utilizare a acestor spații.

Astfel, persoanele care desfășoară activități interzise, afectează mobilierul urban sau pun în pericol siguranța celorlalți vizitatori pot primi avertismente imediat.

„În parcuri și locurile de joacă, difuzoarele sunt utilizate pentru a atrage atenția persoanelor care încalcă regulamentul, astfel încât aceste spații să rămână sigure și plăcute pentru toți.”

Un alt domeniu în care sistemul este utilizat frecvent este cel al gestionării deșeurilor.

Majoritatea platformelor de colectare selectivă din Sectorul 6 sunt supravegheate video și sunt dotate cu difuzoare.

Persoanele surprinse abandonând deșeuri lângă containere, în loc să le introducă în recipientele corespunzătoare, sau cele care folosesc platformele în mod necorespunzător sunt avertizate imediat.

„La punctele de colectare selectivă, majoritatea platformelor sunt supravegheate video și dotate cu difuzoare. Persoanele surprinse abandonând deșeuri lângă containere sau utilizând necorespunzător platformele sunt avertizate în timp real.”

Prin această metodă, autoritățile încearcă să reducă numărul depozitărilor ilegale și să mențină curate zonele destinate colectării selective.

Poliția Locală Sector 6 precizează că sistemul este folosit în mod constant.

„Sistemul este utilizat frecvent, fiind transmise, în medie, aproximativ 50 de mesaje vocale în fiecare săptămână.”

Numărul ridicat de avertismente arată că operatorii monitorizează permanent zonele acoperite de camerele video și intervin ori de câte ori este nevoie.

Sistemul de supraveghere video și avertizare vocală este funcțional în mai multe parcuri și locuri de joacă din Sectorul 6:

Calea Giulești nr. 643;

Parcul Liniei I;

Parcul Liniei II;

Parcul Crângași;

Parcul Drumul Taberei.

De asemenea, acesta este instalat în numeroase puncte de colectare selectivă, printre care:

Calea Giulești nr. 252;

Piața Crângași;

Strada Apusului nr. 27;

Strada Performanței nr. 45;

intersecția Străzii Timonierului cu Strada Liniei;

intersecția Străzii Fabricii cu Strada Chilei Orzei;

Bulevardul Timișoara nr. 33;

intersecția Aleii Pasărea în Văzduh cu Aleea Pupăza cu Moț;

Aleea Poarta Sărutului nr. 1;

intersecția Străzii Târgu Neamț cu Bulevardul Drumul Taberei;

Bulevardul 1 Mai nr. 49.

Prin utilizarea acestui sistem, administrația locală urmărește reducerea faptelor care afectează curățenia și siguranța spațiilor publice, fără a recurge imediat la sancțiuni.

Poliția Locală transmite că respectarea regulilor este responsabilitatea tuturor și contribuie la crearea unui mediu urban mai plăcut.