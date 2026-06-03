DOCUMENT. Suspendarea permisului de conducere va fi automată. Noul sistem digital al MAI va vedea că ai amenzi restante

Guvernul introduce reguli radicale pentru șoferii din România. Un nou proiect de hotărâre stabilește suspendarea automată a permisului de conducere pentru neplata amenzilor rutiere în termen de 90 de zile. Sancțiunea se calculează proporțional cu datoria, aplicându-se o zi de suspendare la fiecare 50 de lei neachitați. Întregul proces va fi complet automatizat prin sistemul digitalizat „PatrimVen”.

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre extrem de important, menit să detalieze normele de aplicare pentru Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026.

Acest document normativ propune măsuri radicale pentru conducătorii auto din România care refuză sau omit să își plătească amenzile de circulație. Inițiativa legislativă comună aparține Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerului Finanțelor Publice.

Scopul principal declarat al noilor reglementări este creșterea substanțială a capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale prin colectarea eficientă a sumelor datorate, dar și impunerea unei discipline mult mai stricte în rândul participanților la trafic.

Conform noilor reguli stabilite prin OUG nr. 7/2026, șoferii care nu achită integral amenzile contravenționale în termen de 90 de zile de la comunicarea oficială a procesului-verbal vor avea dreptul de a conduce suspendat în mod automat, după cum informează Sindicatul polițiștilor europeni Europol.

Mecanismul de sancționare conceput de autorități cuprinde mai multe etape clare și obligatorii.

În prima fază, organele fiscale locale înregistrează amenzile și trimit contravenientului o somație oficială de plată în termen de cel mult 30 de zile. Această somație conține detalii explicite despre sumele datorate și un avertisment ferm privind suspendarea dreptului de a conduce pe drumurile publice.

Dacă termenul legal de 90 de zile expiră fără o plată integrală, sancțiunea se activează automat.

Durata suspendării permisului este calculată proporțional cu valoarea datoriei, aplicându-se o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați.

Suspendarea efectivă intră în vigoare la ora 00:00 a celei de-a treia zi lucrătoare de la expirarea termenului de plată și se încheie la ora 24:00 a ultimei zile stabilite prin acest algoritm de calcul.

Pentru a elimina erorile umane și eventualele scăpări din sistem, procesul de evidență și aplicare a sancțiunilor va fi complet digitalizat prin intermediul platformei electronice cunoscute sub numele de „PatrimVen”.

Organele fiscale locale vor avea obligația legală de a introduce în acest sistem informatic, în termen de maximum două zile lucrătoare de la expirarea termenului de plată, toate datele de identificare ale șoferilor datornici.

Informațiile transmise obligatoriu cuprind codul SIRUTA al localității, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal, seria de evidență unică a procesului-verbal de contravenție, indicatorul de status privind activarea sau încetarea măsurii, precum și datele exacte de început și de sfârșit ale perioadei de suspendare a permisului.

Sistemul electronic PatrimVen va comunica direct și automatizat aceste date specifice către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Această instituție va opera imediat suspendarea în baza de date națională.

În situația în care un șofer alege să plătească amenda, parțial sau integral, în timpul în care are permisul suspendat, datele financiare se actualizează rapid în sistem.

Ulterior, măsura de suspendare a dreptului de a conduce va fi revizuită sau revocată oficial în termen de cel mult două zile lucrătoare de la momentul stingerii obligațiilor de plată.

Proiectul de HG

Nota de fundamentare a proiectului de HG

Anexa din proiectul de HG