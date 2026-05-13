Sistemul de semaforizare inteligentă din București ar putea fi inclus într-un program amplu de modernizare și extindere, potrivit a două proiecte ce se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București din data de 13 mai. Proiectul este împărțit în două etape: „Modernizarea sistemului de semaforizare” și „Modernizări aferente centrului de trafic existent, software și hardware”.

Pentru ambele proiecte, consilierii CGMB vor vota atât studiul de fezabilitate, cât și indicatorii tehnico-economici. Studiile de fezabilitate au fost realizate de Tehno Consulting Solution S.R.L. și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Facultatea de Transporturi.

Traficul intens și dependența mare a bucureștenilor de autoturisme fac ca străzile orașului să fie adesea blocate, iar deplasarea să fie o provocare. Pentru a rezolva această problemă, în 2008 a fost implementat un sistem de management al traficului, menit să permită ajustarea semafoarelor în timp real, în funcție de fluxul auto.

Cu toate acestea, sistemul nu a funcționat niciodată, iar Primăria Municipiului București a discutat în mod repetat despre modernizare, extindere și punere în funcțiune. După ce în 2024 s-a dat undă verde pentru realizarea studiului de fezabilitate, în 2026 CGMB urmează să voteze documentația completă, inclusiv indicatorii tehnico-economici.

Investiția totală se ridică la 57,6 milioane de euro (TVA inclus) și este structurată astfel:

Etapa I – Modernizarea Sistemului de Semaforizare: 38,3 milioane de euro

38,3 milioane de euro Etapa II – Modernizări aferente centrului de trafic existent, software și hardware: 19,3 milioane de euro

Etapa I: modernizarea și integrarea intersecțiilor

Prima etapă vizează modernizarea și integrarea în sistemul BTMS („Boulevard Traffic Management System”) a 92 de intersecții și treceri de pietoni din oraș.

„Aceste investiții vor permite funcționarea coordonată și adaptivă a semaforizării, colectarea datelor de trafic din teren, îmbunătățirea siguranței rutiere și crearea premiselor tehnice pentru prioritizarea transportului public în intersecțiile incluse”, se precizează în proiect.

Lucrările includ:

modernizarea echipamentelor de semaforizare existente;

înlocuirea sau completarea automatelor de dirijare a circulației, corpurilor de semafor, butoanelor pietonale, stâlpilor, consolelor, cablajelor și cofreților locale, acolo unde starea tehnică impune acest lucru;

montarea echipamentelor de detecție a traficului, precum bucle inductive, senzori sau alte soluții locale pentru colectarea datelor privind fluxurile de trafic.

„Etapa I include, de asemenea, lucrările de montaj, configurare, integrare, testare și punere în funcțiune a echipamentelor instalate în teren. Aceste activități sunt necesare pentru ca intersecțiile și trecerile de pietoni modernizate să poată funcționa integrat în BTMS, să transmită date către sistemul de management al traficului și să permită optimizarea locală și coordonată a regimurilor de semaforizare”, se mai precizează în document.

Durata estimată pentru această etapă este de 14 luni, incluzând elaborarea proiectului tehnic, lucrările în teren, montajul echipamentelor și integrarea software.

Etapa II: modernizarea centrului de trafic existent

Cea de-a doua etapă vizează modernizarea infrastructurii centrale a BTMS și include realizarea unui ansamblu integrat format din: centru de date, centru de comandă și monitorizare, echipamente hardware centrale, rețele de comunicații interne, dotări operaționale și platforme software specializate.

Lucrările și dotările vor fi realizate în clădirea CMISU („Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență”) și vizează exclusiv infrastructura centrală de comandă, procesare, stocare, monitorizare și operare a sistemului BTMS.

„Componenta de centru de date include amenajarea spațiului existent, dezafectarea și reciclarea echipamentelor vechi, cablarea și conectorizarea infrastructurii de date, instalarea rack-urilor, serverelor, sistemelor de stocare, echipamentelor de rețea, firewall-urilor, echipamentelor de sincronizare timp, platformelor de virtualizare, sistemelor de operare, bazelor de date și licențelor aferente administrării centrului de date.

Componenta de centru de comandă și monitorizare include realizarea infrastructurii interioare de cablare, alimentare, comunicații și acces, precum și dotarea posturilor operaționale, a suprafețelor de vizualizare și a echipamentelor de suport. Sunt incluse posturi de lucru pentru operatori, terminale administrative, terminale portabile, telefoane IP, stații radio Tetra, console de control video, sistem wall-display, ecrane interactive, masă interactivă, mobilier dedicat, control acces, climatizare locală, videoconferință și echipamente de comunicații locale.

Componenta software include actualizarea și completarea aplicațiilor centrale necesare funcționării sistemului BTMS: aplicație de management al traficului, modul de prioritizare BUS/TRAM, interfața AVL pentru date de transport public, aplicație de management video și upgrade al nucleului central CCTV, interfață grafică comună, modul ANPR, aplicații de integrare a datelor din trafic, senzori, comunicații și urgență, aplicație de management al infrastructurii și defectelor, precum și suite de modelare, simulare, planificare și realizare a planurilor de semaforizare”, se detaliază în documentele PMB.

Durata estimată pentru etapa a doua este de 8 luni, incluzând proiectare, implementare și punere în funcțiune.