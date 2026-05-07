Primele camere de supraveghere au început să fie instalate în zonele de colectare a gunoiului din Ploiești, după ce o parte dintre asociațiile de proprietari au acceptat solicitarea transmisă de Primărie. Autoritățile locale încearcă astfel să limiteze fenomenul abandonării deșeurilor provenite din construcții și renovări la ghenele destinate exclusiv gunoiului menajer.

Depozitarea molozului, a obiectelor sanitare sau a resturilor rezultate din lucrări de amenajare este interzisă în spațiile comune ale blocurilor. În aceeași categorie intră și abandonarea obiectelor voluminoase, precum canapele, fotolii, uși sau geamuri, care trebuie ridicate printr-un serviciu specializat, în urma solicitării către RASP și a achitării unui tarif distinct.

În lipsa unor sisteme de monitorizare, multe dintre aceste reguli au fost ignorate constant. La numeroase ghene din oraș au fost abandonate saci cu moloz, chiuvete, vase de toaletă sau elemente de mobilier, iar costurile pentru curățenie au fost suportate ulterior de comunitate.

Prin instalarea de camere de supraveghere, autoritățile estimează că imaginile video vor putea fi folosite pentru identificarea persoanelor care încalcă legea. În situațiile în care sunt descoperite deșeuri abandonate ilegal, înregistrările ar putea ajunge la Poliția Locală, iar persoanele responsabile ar putea fi amendate, informează observatorulph.ro.

Implementarea proiectului nu este însă acceptată de toate asociațiile de proprietari din municipiu. Potrivit informațiilor transmise până acum, există în continuare asociații care fie au refuzat montarea sistemelor video, fie nu au oferit niciun răspuns administrației locale.

Reticența este pusă inclusiv pe seama faptului că instalarea camerelor de supraveghere ar putea duce la identificarea rapidă a celor care abandonează deșeuri în mod ilegal. În multe cazuri, problemele privind depozitarea necorespunzătoare a gunoiului sunt semnalate chiar de locatari, însă fără dovezi clare sancțiunile au fost dificil de aplicat.

Autoritățile mizează pe faptul că primele rezultate obținute în zonele deja monitorizate ar putea convinge și alte asociații să accepte instalarea dispozitivelor video. Sistemul este văzut ca o soluție pentru reducerea costurilor generate de curățarea platformelor de gunoi și pentru menținerea unui aspect mai curat în jurul blocurilor.

În prezent, proiectul continuă doar în zonele unde există acordul proprietarilor, iar montarea camerelor de supraveghere se face etapizat, în funcție de solicitările aprobate.

O altă problemă reclamată frecvent în apropierea ghenelor de gunoi este reprezentată de persoanele fără adăpost care răscolesc containerele în căutarea unor obiecte reutilizabile sau materiale reciclabile. În multe situații, după astfel de incidente, pubelele rămân răsturnate, iar gunoiul este împrăștiat pe domeniul public.

Autoritățile consideră că prezența camerelor de supraveghere ar putea avea și un efect de descurajare în astfel de cazuri. Monitorizarea video ar permite identificarea persoanelor responsabile pentru distrugerea ordinii din jurul platformelor de colectare și aplicarea de sancțiuni acolo unde legea permite acest lucru.

Există și posibilitatea ca, împreună cu Poliția Locală, persoanele surprinse în astfel de situații să fie obligate să strângă mizeria lăsată în urmă. Repetarea unor astfel de măsuri ar putea contribui la diminuarea fenomenului în anumite cartiere ale orașului.

Administrația locală speră ca efectele camerelor de supraveghere deja montate să devină vizibile în perioada următoare, iar tot mai multe asociații de proprietari să accepte instalarea unor sisteme similare la ghenele blocurilor.

Tabel informativ: Situația camerelor de supraveghere la ghenele blocurilor din Ploiești: