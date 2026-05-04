Tarifele pentru gunoi se scumpesc de la 1 iulie. Majorarea tarifelor este determinată în principal de costurile suplimentare generate de introducerea colectării deșeurilor textile în sistemul public. Acestea presupun colectare și transport separat, dar și tocarea lor pentru valorificare ulterioară.

Conform raportului de specialitate, aceste cheltuieli vor fi incluse în tariful de colectare separată și transport al deșeurilor reziduale pentru persoanele fizice, în conformitate cu prevederile legale.

Estimările au la bază colectarea a 437 de tone de deșeuri textile pe an, prin 100 de puncte fixe de colectare puse la dispoziție de Eurotex SH SRL.

Un alt factor care a dus la ajustarea tarifelor îl reprezintă costurile de igienizare a noii infrastructuri de colectare separată a deșeurilor, impusă prin HCL nr. 120/2026, potrivit ebihoreanul.ro.

Activitatea vizează 367 de insule ecologice, fiecare urmând să fie întreținută prin două intervenții pe an.

„Premisele calculului se referă la prestarea acestei activități pentru 367 insule ecologice cu o frecvență de 2 intervenții/an”, este scris în raport.

Creșterile variază în funcție de tipul de deșeu și categoria de utilizatori:

Deșeuri reziduale de la blocuri : cea mai mare majorare, de 18,43%, respectiv +9,78 lei, de la 53,08 lei/mc la 62,86 lei/mc;

: cea mai mare majorare, de 18,43%, respectiv +9,78 lei, de la 53,08 lei/mc la 62,86 lei/mc; Deșeuri reziduale de la case : creștere de 17,35%, respectiv +9,21 lei, de la 53,08 lei/mc la 62,29 lei/mc;

: creștere de 17,35%, respectiv +9,21 lei, de la 53,08 lei/mc la 62,29 lei/mc; Deșeuri reciclabile : majorare de 1,73%, respectiv +1,01 lei, de la 58,17 lei/mc la 59,18 lei/mc;

: majorare de 1,73%, respectiv +1,01 lei, de la 58,17 lei/mc la 59,18 lei/mc; Deșeuri biodegradabile: creștere de 1,17%, respectiv +0,46 lei, de la 39,21 lei/mc la 39,67 lei/mc.

Potrivit raportului de specialitate, în ultimii 6 ani, de la semnarea contractului de delegare a serviciului de salubritate în august 2020 între municipalitatea orădeană și RER Vest, tarifele au fost ajustate de 5 ori.

Indexările au fost realizate prin hotărâri ale Consiliului Local Oradea, ca urmare a creșterii costurilor operaționale ale operatorului, influențate de inflație, dar și de introducerea unor servicii noi în sistemul de salubritate.