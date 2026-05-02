Aruncarea gunoiului pe stradă sau abandonarea în spații publice rămâne una dintre cele mai frecvente contravenții de mediu sancționate în România în 2026. Autoritățile au intensificat controalele, iar cuantumul amenzilor a crescut în ultimii ani, pe fondul presiunilor legate de curățenia urbană și de alinierea la standardele europene de mediu.

În România, regimul deșeurilor este reglementat în principal prin Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, actualizată ulterior prin mai multe modificări legislative. Actul normativ stabilește clar că abandonarea, aruncarea sau depozitarea necontrolată a deșeurilor pe domeniul public este interzisă, iar sancțiunile se aplică atât persoanelor fizice, cât și celor juridice.

În 2026, pentru persoanele fizice, amenzile pentru aruncarea gunoiului pe stradă sau în spații neamenajate pot ajunge, în funcție de gravitatea faptei, între aproximativ 5.000 și 15.000 de lei. În situațiile mai grave, cum ar fi depozitările ilegale de deșeuri voluminoase, periculoase sau abandonul repetat, sancțiunile pot crește semnificativ, depășind uneori 30.000 de lei. Există cazuri în care, în funcție de contextul faptei și de legislația aplicată de autoritățile locale, amenzile pot ajunge chiar la niveluri mai ridicate, mai ales dacă este vorba despre poluare sau depozitări ilegale extinse.

Chiar și faptele mai puțin grave, precum aruncarea ambalajelor, a chiștoacelor de țigară sau a altor deșeuri de mici dimensiuni pe domeniul public, sunt sancționate. În astfel de situații, amenzile pot porni de la aproximativ 1.000 de lei și pot ajunge la 2.000 de lei, în funcție de cadrul legal aplicat și de circumstanțele constatate de autorități. În multe cazuri, pe lângă amendă, persoanele sancționate sunt obligate să curețe zona afectată.

Legislația actuală urmărește nu doar sancționarea comportamentelor, ci și descurajarea lor. Din acest motiv, autoritățile locale au început să folosească mai frecvent camere de supraveghere, patrule ale poliției locale și acțiuni de control în zonele unde se înregistrează frecvent abandon de deșeuri. În 2026, astfel de metode au dus la creșterea numărului de sancțiuni aplicate în marile orașe și în zonele periurbane.

Comparativ cu alte state din Uniunea Europeană, România se află într-o zonă interesantă, în care nivelul amenzilor este, în unele cazuri, ridicat pe hârtie, dar aplicarea lor diferă semnificativ față de Vestul Europei.

În Germania, de exemplu, aruncarea gunoiului pe stradă este sancționată în funcție de land, iar amenzile pentru fapte minore pornesc de la sume mici, în jur de 10 euro, dar pot ajunge până la 500 de euro pentru deșeuri obișnuite. În cazul abandonului de deșeuri voluminoase sau periculoase, sancțiunile pot urca până la 5.000 de euro. Sistemul german se bazează mai ales pe aplicare constantă și pe descurajarea comportamentului prin certitudinea sancțiunii.

În Franța, sancțiunile sunt mai standardizate la nivel național. Pentru aruncarea deșeurilor în spațiul public, amenzile pornesc de la aproximativ 68 de euro și pot ajunge la 135 de euro pentru contravenții minore. În cazurile mai grave, acestea pot urca până la 750 de euro sau chiar mai mult, în special dacă fapta este repetată sau implică abandon de deșeuri în cantități mari. În marile orașe, cum ar fi Paris, autoritățile folosesc intens camere video pentru identificarea rapidă a contravenienților.

Italia aplică unele dintre cele mai dure sancțiuni din Uniunea Europeană în acest domeniu. Amenzile pentru aruncarea gunoiului pe stradă încep de la aproximativ 300 de euro și pot ajunge la 1.000 de euro pentru fapte obișnuite. În situații grave, cum ar fi abandonul de deșeuri din autovehicule sau poluarea intenționată, sancțiunile pot depăși 3.000 de euro și pot avea chiar implicații penale.

Comparând România cu aceste state, se observă că nivelul amenzilor este, în multe situații, mai mare în termeni absoluți, însă diferența majoră apare în aplicarea practică. În Germania, Franța sau Italia, sancțiunile sunt aplicate constant și previzibil, ceea ce crește efectul de descurajare. În România, deși cuantumul amenzilor este ridicat, eficiența depinde în continuare de intensitatea controalelor și de capacitatea autorităților locale de a identifica și sancționa rapid faptele.

Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 poate fi vizualizată aici.