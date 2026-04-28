Tarife mai mari pentru gunoi. Primăria Sectorului 3 analizează o majorare a tarifelor pentru serviciile de sortare a deșeurilor municipale, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a Consiliului Local. Măsura ar putea intra în vigoare în urma ședinței programate pentru 29 aprilie 2026.

Propunerea vizează actualizarea costurilor contractuale cu operatorul responsabil de sortarea deșeurilor reciclabile, în contextul creșterii indicelui prețurilor de consum (IPC).

Operatorul Green Pack, compania care gestionează activitatea de sortare în Sectorul 3, a solicitat ajustarea tarifelor, invocând evoluția inflației reflectată de IPC. Acest indicator, publicat de Institutul Național de Statistică, reflectă creșterea generală a prețurilor la bunuri și servicii din economie.

Conform raportului de specialitate, ajustarea este necesară pentru a menține echilibrul financiar al contractului pe termen lung.

Dacă proiectul va fi aprobat, tarifele pentru sortarea deșeurilor colectate separat vor fi majorate astfel:

599,29 lei/tonă (fără TVA)

725,14 lei/tonă (cu TVA)

Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 12,65% față de tarifele stabilite în 2024.

Pentru comparație, în momentul semnării acordului cadru, costurile erau:

532 lei/tonă fără TVA

643,72 lei/tonă cu TVA

Acordul încheiat între Primăria Sectorului 3 și Green Pack, semnat în septembrie 2024, are o durată de 48 de luni și rămâne valabil până în 2028.

Autoritățile locale subliniază că ajustarea tarifelor:

nu modifică durata contractului

nu schimbă cantitățile minime sau maxime de deșeuri

nu afectează celelalte clauze contractuale

Cantitățile estimate rămân între 16.104 tone și 193.248 tone de deșeuri sortate.

Indicele prețurilor de consum (IPC) este un indicator economic utilizat pentru măsurarea inflației. Acesta reflectă variația prețurilor unui coș de produse și servicii esențiale, precum alimente, energie, chirii sau îmbrăcăminte.

Creșterea IPC conduce frecvent la ajustarea contractelor publice, pentru a menține sustenabilitatea financiară a serviciilor.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, și urmează să fie supus votului consilierilor locali. Dacă va fi aprobat, noile tarife vor intra în vigoare printr-un act adițional semnat între părți.

„Ajustarea tarifului nu modifică durata Acordului cadru, cantitatea minimă și maximă previzionată (minim 16.104 tone, maxim 193.248 tone) și nu afectează celelalte clauze contractuale. Ajustarea se aplică începând cu data intrării în vigoare a actului adițional care se va încheia între părți în temeiul art. 6.3 și art. 16 din Acordul cadru”, se specifică în raport.

Primăria Sectorului 3 a actualizat și clarificat regulile de colectare separată a deșeurilor printr-un ghid publicat în septembrie 2025. Noul sistem are ca obiectiv principal reducerea erorilor de sortare și eficientizarea reciclării, printr-o structură simplificată bazată pe două fracții principale: umedă și uscată.

Fracție Tip de deșeuri Exemple Condiții de colectare Fracția uscată (reciclabile) Deșeuri reciclabile hârtie și carton, plastic, metal, sticlă Ambalajele trebuie să fie complet golite de conținut și curate pentru a preveni contaminarea materialelor reciclabile Fracția umedă (rezidual și biodegradabil) Deșeuri nereciclabile sau biodegradabile resturi alimentare, produse de igienă (scutece, șervețele umede etc.), deșeuri contaminate sau nereciclabile Se colectează separat de fracția reciclabilă, fără amestecarea materialelor reutilizabile

Pubela maro: destinată exclusiv deșeurilor biodegradabile (în special resturi alimentare)

destinată exclusiv deșeurilor biodegradabile (în special resturi alimentare) Pubela neagră: utilizată pentru deșeuri reziduale care nu pot fi reciclate sau compostate

Categorie de deșeuri Modalitate de colectare Condiții / Reguli Observații Deșeuri voluminoase Ridicare programată Gratuit o dată pe lună pentru fiecare adresă Limită maximă: 2,5 m³ Deșeuri din construcții La cerere Poate fi contra cost sau reglementată prin proceduri specifice Depinde de tipul lucrărilor de reamenajare DEEE (echipamente electrice și electronice) Puncte speciale de colectare Predare obligatorie în centre dedicate Interzisă amestecarea cu deșeurile menajere

Autoritățile locale au stabilit sancțiuni clare pentru nerespectarea regulilor de colectare separată:

Persoane fizice: amenzi între 1.000 și 3.000 lei

Persoane juridice: amenzi între 2.000 și 4.000 lei

Tarife gestionare deșeuri Sectorul 1 și 2

În Sectorul 1, tariful actual pentru colectarea și transportul deșeurilor reziduale este de 12,33 lei/persoană/lună (TVA inclus), valoare aplicată din septembrie 2024.

Autoritățile locale au transmis că există în analiză introducerea unei taxe unitare de salubrizare, însă implementarea acesteia este estimată cel mai devreme pentru anul 2027, proiectul fiind încă în etapa de negociere și fundamentare.

În Sectorul 2, autoritățile au propus recent o actualizare a tarifelor de salubrizare pentru persoane fizice și juridice, având ca bază evoluția indicelui prețurilor de consum (IPC) pentru perioada ianuarie 2023 – noiembrie 2024.

Un tarif de referință utilizat în calcule pentru serviciile de colectare, transport și depozitare a deșeurilor reziduale a fost de aproximativ 437,23 lei/tonă.

Tarife gestionare deșeuri Sectorul 4

Categorie Tip serviciu Tarif (fără TVA) Unități de măsură Observații Sortare deșeuri reciclabile Hârtie, metal, plastic, sticlă (fracție uscată) 229,87 lei/tonă /tonă Tarif pentru sortarea deșeurilor colectate separat Gestionare fracție umedă Deșeuri reziduale 18,41 lei /persoană/lună Propus începând cu 01.01.2026 Gestionare fracție uscată Deșeuri reciclabile 7,22 lei /persoană/lună Propus începând cu 01.01.2026 Total gestionare deșeuri Sistem complet (umed + uscat) 25,63 lei /persoană/lună Sumă totală propusă (fără TVA)

Tarife gestionare deșeuri Sectorul 5

Categorie Tip serviciu Tarif Unitate de măsură Observații Deșeuri menajere (populație) Colectare și gestionare deșeuri reziduale 19,43 lei + TVA /persoană/lună Tarif aprobat prin HCL Sector 5 nr. 41/31.03.2025 Fracție uscată (reciclabile) Hârtie, plastic, metal etc. 0,54 lei/kg /kg Tarif de gestionare/valorificare Sticlă Colectare și valorificare fracție sticlă 0,25 lei/kg /kg Tarif separat pentru sticlă Operator Serviciu public salubrizare — — Serviciile sunt gestionate de URBAN SA

Tarife gestionare deșeuri Sectorul 5