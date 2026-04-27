Prețurile petrolului au crescut luni dimineață pe piețele asiatice, pe fondul stagnării negocierilor dintre Statele Unite ale Americii și Iran privind detensionarea conflictului.

Cotația Brent a urcat cu aproximativ 1%, până la 106,50 dolari pe baril, în timp ce petrolul tranzacționat în SUA a ajuns la 95,40 dolari, potrivit datelor citate de BBC.

Creșterea vine după ce președintele Donald Trump a anunțat că Washingtonul a renunțat la trimiterea unei delegații în Pakistan pentru discuții cu oficialii iranieni.

Aprovizionarea globală cu energie rămâne sub presiune, în contextul în care Strâmtoarea Hormuz – una dintre cele mai importante rute energetice din lume – este afectată de tensiunile militare.

Aproximativ 20% din petrolul și gazul natural lichefiat (GNL) la nivel global tranzitează această zonă, ceea ce face ca orice blocaj să aibă efecte imediate asupra piețelor.

Scumpirea petrolului generează efecte în lanț în economie:

creșterea costurilor de transport

scumpirea materiilor prime

presiune suplimentară asupra inflației

Domeniu afectat Impact direct Efect în lanț Transport Creștere cost combustibil Scumpiri la livrări și bilete Producție Costuri mai mari la materii prime Prețuri mai mari la produse Energie Facturi mai ridicate Presiune pe inflație Retail Creștere costuri operaționale Scumpiri pentru consumatori Industrie chimică / plastic Materii prime mai scumpe Reducere marje profit Consumatori Scădere putere de cumpărare Reducere consum

Creșterea prețului petrolului generează un efect de propagare în întreaga economie, influențând atât costurile companiilor, cât și nivelul prețurilor plătite de consumatori.

Ministrul de externe Abbas Araghchi a anunțat că negocierile continuă cu Oman.

„Ne-am concentrat asupra modalităților de a asigura un transport în siguranță, care să fie în beneficiul tuturor vecinilor dragi și al lumii. Vecinii noștri sunt prioritatea noastră.”

Donald Trump a transmis un mesaj critic la adresa Iranului: „există lupte interne și confuzie extraordinare”

„Nimeni nu știe cine e la conducere, nici măcar ei” „În plus, noi avem toate cărțile; ei nu au nicio! Dacă vor să vorbească, tot ce trebuie să facă este să sune!!!”

În ciuda tensiunilor, bursele asiatice au crescut:

Nikkei 225 +1,5%

KOSPI +2,3%

Totuși, companiile încep să resimtă costurile.

Gigantul Procter & Gamble estimează un impact negativ de aproximativ 1 miliard de dolari asupra profitului său până în 2027.

Directorul financiar Andre Schulten a subliniat că presiunile asupra costurilor materiilor prime și transportului sunt semnificative.

Blocajul negocierilor dintre SUA și Iran arată cât de vulnerabilă rămâne piața energetică globală.

Atât timp cât tensiunile persistă în jurul Strâmtorii Hormuz, creșterea prețului petrolului va continua să se reflecte în costuri mai mari pentru companii și în scumpiri pentru consumatori.