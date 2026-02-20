Primăria Oradea a anunțat că a identificat, în urma consultării mai multor baze de date, peste 640 de apartamente închiriate în regim hotelier. Acestea sunt listate pe platforme precum Airbnb, Booking și alte site-uri de profil. Numărul acestora este echivalentul capacității a trei hoteluri mari.

Directorul economic al Primăriei Oradea, Eduard Florea, a transmis că în ultimele săptămâni a fost realizată o inventariere a tuturor apartamentelor închiriate în regim hotelier existente în evidențele municipalității.

Acesta a precizat că au fost analizate și apartamentele scoase la închiriere pe site-urile de profil. În total au fost identificate 644 de astfel de apartamente.

„În ultimele săptămâni am făcut o inventariere a tuturor apartamentelor închiriate în regim hotelier existente în evidenţele Primăriei Oradea, precum şi a celor scoase la închiriere pe site-urile de profil. În total am identificat 644 de astfel de apartamente, echivalentul a trei hoteluri mari”, a declarat pentru Bihoreanul directorul economic al Primăriei Oradea, Eduard Florea.

Directorul economic a explicat că verificările sunt încă în desfășurare. Acesta a arătat că unele proprietăți nu au adresa completă pentru a putea fi identificate clar.

Potrivit acestuia, numărul apartamentelor este mai mare decât cel din evidențele Primăriei Oradea. Acesta a precizat că acesta este motivul pentru care a fost făcut apelul către proprietari pentru clarificarea situației.

„Facem încă verificări. Unele proprietăţi nu au adresa completă pentru a putea fi identificate clar. Oricum, numărul acestor apartamente este mult mai mare decât cel din evidenţele Primăriei Oradea. Acesta este şi motivul pentru care am făcut un apel la proprietarii acestor imobile să le lămurească situaţia”, a explicat directorul Florea.

Proprietarii riscă sesizarea ANAF și plata impozitelor recalculate pe cinci ani dacă nu declară apartamentele până la 31 martie Primăria Oradea a publicat pe 11 februarie lista celor 644 de apartamente identificate ca operând în regim hotelier. Cele mai multe dintre acestea sunt situate în centrul istoric al orașului, pe străzi precum Piața 1 Decembrie, Avram Iancu sau Roman Ciorogariu. Apartamente similare există însă în tot orașul, în special pe străzile cu blocuri noi, cum ar fi Ceyrat, Oneștilor sau Vasile Coman. Municipalitatea a transmis că bugetul local pierde sume importante din nedeclararea acestor imobile. Deținătorii de apartamente închiriate în regim hotelier datorează o cotă de impozitare de 0,7% din valoarea impozabilă. Acest procent este de șase ori mai mare decât cel aplicat clădirilor rezidențiale. În plus, aceștia datorează o taxă turistică de 500 de lei pe an. În cazul imobilelor cu mai mult de patru camere se aplică și un procent de 3% din tariful de închiriere. În anul 2025, doar 225 de persoane fizice și juridice au plătit taxa de 500 de lei în Oradea. Municipalitatea a precizat că proprietarii au termen până la finalul primului termen de plată al impozitelor pentru anul 2026 să intre în legalitate. În situația în care obligațiile legale nu vor fi îndeplinite până la termenul limită din 31 martie, Direcția Economică va sesiza Direcția Generală Antifraudă Fiscală și Direcția de Control și Turism din cadrul Ministerului Turismului. Pe lângă amenzi, proprietarii ar putea fi obligați la plata impozitelor recalculate pe cinci ani în urmă, cu aplicarea penalităților aferente.

„În situaţia în care obligaţiile legale nu vor fi îndeplinite până la termenul limită din 31 martie, Primăria Municipiului Oradea – Direcţia Economică va sesiza instituţiile competente, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală – ANAF şi Direcţia de Control şi Turism din cadrul Ministerului Turismului, în vederea efectuării controalelor de specialitate şi aplicării măsurilor legale”, se menţionează pe portalul Primăriei Oradea.

Verificările au fost demarate după ce, potrivit Institutului Național de Statistică, numărul turiștilor individuali veniți în Oradea a scăzut cu 6% anul trecut, de la 234.429 de persoane în 2024 la 220.277 persoane în 2025.

Reprezentanții Asociației pentru Promovarea Turismului în Oradea și Regiune au transmis că există suspiciunea că o parte dintre turiști s-au orientat către apartamente închiriate online, unele dintre acestea nefiind declarate oficial.