Suprafața utilă versus suprafața construită și plata întreținerii. Cum sunt încadrate balcoanele la bloc
Diferența dintre suprafața utilă și suprafața construită continuă să creeze confuzii în rândul proprietarilor de apartamente de la bloc, în special în cazul locuințelor noi. O analiză publicată de avocatul Gelu Pușcaș pe pagina „Consultanță Asociații Proprietari” explică modul în care sunt definite cele două noțiuni în legislație și ce rol joacă balcoanele în calculul cotelor de contribuție la cheltuielile comune.
Avocatul pornește de la o întrebare adresată celor care au cumpărat un apartament nou, privind prețul achitat pentru fiecare metru pătrat aferent balconului și dacă acesta a fost plătit integral sau doar parțial.
Demersul său urmărește să clarifice modul de repartizare a unor cheltuieli în listele de întreținere și să elimine confuzia dintre suprafața utilă și suprafața construită.
Potrivit explicațiilor sale, Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari nu oferă o definiție explicită a suprafeței utile sau a celei construite și nici nu face trimitere directă la acestea.
În lipsa unor precizări exprese, este necesară consultarea actelor normative conexe.
Ce prevede legea locuinței privind suprafața utilă
În acest sens, este invocată Legea 114/1996 (legea locuinței), care în Anexa 1 definește clar suprafața utilă ca fiind suma tuturor suprafețelor utile ale încăperilor din locuință: cameră de zi, dormitoare, băi, bucătărie, spații de depozitare și de circulație interioară.
În mod explicit, textul legal prevede că nu sunt incluse în suprafața utilă logiile și balcoanele, pragurile, nișele pentru radiatoare sau suprafețele ocupate de sobe și cazane, în anumite condiții (vezi detaliile complete la finalul materialului).
În schimb, suprafața construită pe locuință include, pe lângă suprafața utilă a încăperilor, și suprafața logiilor și a balcoanelor, precum și cota-parte din părțile comune ale clădirii – casa scării, uscătoria, spălătoria, casa liftului și alte spații comune – la care se adaugă suprafața pereților interiori și exteriori, adaugă Gelu Pușcaș în postarea sa.
În ceea ce privește cheltuielile comune, Legea 196/2018 face trimitere la noțiunea de cotă-parte indiviză, definită ca procentul de proprietate comună forțată care revine fiecărui proprietar, calculat ca raport între suprafața utilă a apartamentului și suma suprafețelor utile din întregul condominiu. Suma acestor cote trebuie să fie egală cu 100%, în caz contrar urmând să fie recalculate.
Concluzia formulată de avocat este că balcoanele nu intră în calculul suprafeței utile, iar acest aspect are implicații directe în stabilirea cotei-părți indivize și, implicit, în repartizarea anumitor cheltuieli din cadrul asociațiilor de proprietari.
Postarea completă care clarifică nelămuririle cu privire la suprafața locuințelor de la bloc
