Autoritățile locale informează că, având în vedere condițiile meteo severe, au fost operaționalizate cinci centre pentru distribuirea sării în Sectorul 1. Materialul antiderapant este oferit gratuit, în special pentru utilizarea pe trotuare, alei și căi de acces.

Cele cinci puncte de distribuție sunt situate la următoarele adrese:

-Strada Prometeu nr. 26

-Calea Griviței nr. 210

-Strada Mureș nr. 18

-Strada Banu Manta nr. 9

-Strada Piața Amzei nr. 13

Primăria reamintește că reprezentanții asociațiilor de proprietari pot merge la aceste centre pentru a ridica materialul necesar.

Administrația locală subliniază că operațiunile de deszăpezire se desfășoară conform unei prioritizări stabilite de specialiști și de cadrul legal în vigoare.

„Vă rugăm să rețineți că intervențiile pentru deszăpezire se desfășoară într-o anumită ordine stabilită de specialiști și de lege: poduri, pasaje, rampe și pante, arterele principale, în jurul unităților sanitare, al celor de învățământ, instituțiilor publice, în stațiile și refugiile STB, astfel încât circulația să se poată desfășura în condiții de siguranță. În următoarea fază se intră pe arterele secundare”, transmite Primăria Sectorului 1.

Autoritățile precizează astfel că străzile secundare vor fi curățate ulterior finalizării intervențiilor pe arterele prioritare.

Primăria Sectorului 1 a publicat și o listă de numere de telefon pentru sesizări și solicitări:

-Dispecerat Poliția Locală Sector 1 (24/7): 021.9540

-Serviciul Relații cu Cetățenii (8:30 – 16:30): 021.319.10.13, interior 151

-Operator deszăpezire – Romprest: 021.9460

Potrivit Administrația Națională de Meteorologie (ANM), Bucureștiul și județul Ilfov intră sub incidența unui cod portocaliu de vreme severă.

Avertizarea este valabilă în intervalul 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00.

Meteorologii avertizează asupra unor cantități importante de precipitații sub formă de ninsoare, viscol și vizibilitate extrem de redusă:

„În Muntenia și în sudul Moldovei va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20…50 cm (echivalent în apă de 20…50 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60….85 km/h (cu vitezele cele mai mari în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași). Va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 m”.

În Capitală, stratul de zăpadă ar putea ajunge local până la 50 de centimetri.