Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat că va reglementa în curând închirierea în scop turistic a apartamentelor și camerelor.

Directorul general al Direcției Generale Turism, Alin Grigore, a spus, la o conferință de presă susținută la Eforie Nord, că fiecare locuință închiriată turiștilor va primi un număr unic. Pe baza acestui număr, proprietarii vor putea să-și listeze locuințele pe platformele de închiriere.

El a explicat că există un regulament european pentru închirierea pe termen scurt și că ministerul va aplica în perioada următoare aceste cerințe. Practic, toate apartamentele și camerele de închiriat vor primi un cod unic, iar platformele de închiriere vor trebui să trimită datele într-un punct comun, pentru mai multă transparență și o comunicare mai bună între statele membre.

Directorul general al Direcției Generale Turism a mai explicat că autoritățile vor să simplifice procedurile pentru închirierea în scop turistic. În prezent, apartamentele și camerele trebuie să treacă prin același proces ca hotelurile sau pensiunile, ceea ce poate fi destul de birocratic.

Alin Grigore a menționat și că angajații Direcției de Control fac verificări pe teren atunci când primesc sesizări de la cetățeni, prin petiții, scrisori sau e-mailuri. În unele situații, instituția se poate autosesiza și poate începe controale dacă consideră că este nevoie.

„Referitor la apartamentele şi camerele de închiriat, există un regulament european privind închirierea pe termen scurt a acestor unităţi de cazare. În perioada imediat următoare, vom implementa cerinţele europene. În esenţă, vom oferi tuturor apartamentelor şi camerelor de închiriat un număr unic, pe baza căruia acestea vor putea fi urcate pe diverse platforme de închiriere. Prin regulamentul european, avem şi obligativitatea de a realiza, împreună cu celelalte state membre, un punct unic unde toate platformele să descarce datele pentru o mult mai bună comunicare şi transparentizare a acestor unităţi. În momentul de faţă, atât apartamentele cât şi camerele de închiriat trebuie să parcurgă acelaşi proces ca şi un hotel, ca şi o pensiune, iar în unele cazuri se ajunge la un proces destul de birocratic. În urma sesizărilor venite din partea cetăţenilor, fie că e vorba de petiţii, de scrisori sau de adrese pe care le primim la minister pe e-mail sau la registratură. Totodată, în funcţie de situaţii şi de specific, ne şi autosesizăm dacă situaţia o impune”, a punctat Alin Grigore.

Ministerul Economiei, împreună cu Federația Patronatelor din Turism, au început încă din februarie pregătirile pentru deschiderea sezonului de vară pe litoralul românesc. Acțiunea face parte din programul numit „Anul calității în turism”.

Pentru asta, au organizat o vizită de documentare pe litoral, unde participanții au mers prin stațiuni, au văzut investiții noi și au vizitat hoteluri și alte unități turistice.

O ședință care trebuia să aibă loc miercuri, la care urmau să participe reprezentanți ai autorităților, instituțiilor de control, patronatelor și firmelor din turism, a fost anulată din cauza vremii nefavorabile.