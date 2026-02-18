Stratul de zăpadă poate bloca lumina soarelui și poate duce la pierderi semnificative de eficiență, mai ales dacă nu este gestionat corect. Specialiștii subliniază că panourile fotovoltaice generează electricitate doar atunci când lumina soarelui lovește celulele semiconductoare.

Când suprafața lor este acoperită de zăpadă, lumina nu mai ajunge la celule, iar producția poate scădea chiar până la zero, atât timp cât stratul persistă. Această situație este frecventă după ninsori abundente sau atunci când zăpada rămâne blocată din cauza unghiului redus de înclinare al panourilor.

În ciuda acestor dificultăți, curățarea zăpezii nu este obligatorie în toate cazurile. Dacă panourile sunt instalate la un unghi suficient de mare, de regulă între 30 și 45 de grade, zăpada alunecă de la sine pe măsură ce lumina soarelui încălzește suprafața.

Totuși, există situații în care intervenția devine necesară, mai ales atunci când stratul de zăpadă depășește 10-15 centimetri și persistă mai multe zile, când unghiul de instalare este mic și zăpada nu alunecă singură sau când proprietarul depinde de producția de energie, cum este cazul sistemelor off‑grid cu baterii. În aceste condiții, îndepărtarea zăpezii poate fi singura soluție pentru a menține producția de energie la nivel optim.

Curățarea panourilor trebuie realizată cu grijă pentru a nu deteriora sticla sau stratul protectiv. Este recomandat să se folosească unelte non-abrazive, cum ar fi perii cu peri moi, raclete din cauciuc sau perii special adaptate pentru panouri, evitându-se orice instrument metalic sau dur care poate zgâria suprafața. De asemenea, nu este indicat să se folosească apă fierbinte, deoarece diferența de temperatură poate provoca microfisuri.

Operațiunea trebuie efectuată în condiții sigure, evitând urcatul pe acoperișuri alunecoase sau în timpul viscolului. Specialiștii recomandă să nu se calce pe panouri, acestea nefiind proiectate să susțină greutatea unei persoane. Pentru sistemele mari sau greu accesibile, cea mai sigură opțiune este apelarea la firme specializate în mentenanța fotovoltaică, care dispun de echipamente profesionale și personal instruit.

În România, costurile pentru curățarea panourilor fotovoltaice variază în funcție de dimensiunea sistemului și metoda folosită. Pentru sistemele rezidențiale mai mici, curățarea anuală, inclusiv de zăpadă, poate costa între 500 și 1.500 de lei, în funcție de accesibilitatea panourilor și de firma contractată. În cazul sistemelor comerciale sau al instalațiilor mai mari, prețul poate ajunge la 2.000-4.000 de lei, iar pentru parcurile solare de mare capacitate, de ordinul megawaților, costurile profesionale pot depăși 3.000 de euro, fără TVA. Aceste tarife includ de obicei manopera, echipamentele și, în unele cazuri, transportul echipei până la locație.

Importanța curățării panourilor fotovoltaice nu poate fi subestimată. Eficiența unui sistem depinde direct de cantitatea de lumină care ajunge la celulele sale, iar atunci când panourile sunt acoperite de zăpadă sau murdărie, producția de energie scade proporțional.

Chiar dacă uneori zăpada se poate topi natural, perioadele cu zile scurte de iarnă sau situațiile în care proprietarul se bazează pe producție constantă fac ca intervenția să fie esențială. Pentru mulți instalatori și consultanți din sectorul energiei regenerabile, întreținerea preventivă, inclusiv curățarea iernii, rămâne o componentă fundamentală a proprietății unui sistem fotovoltaic, asigurând astfel rentabilitatea și durabilitatea investiției pe termen lung.