Cea mai mare parte a capacităților aprobate vizează o centrală fotovoltaică ce urmează să fie construită în județul Giurgiu, cu o putere instalată de 550 MW. În același timp, au fost acordate licențe de exploatare pentru producerea energiei electrice care totalizează 10 MW.
ANRE aprobă aproape 850 MW în energie regenerabilă
Președintele ANRE, George Niculescu, a evidențiat importanța momentului pentru Sistemul Energetic Național, subliniind că data de 17 februarie 2026 marchează aprobarea a aproximativ 850 MW pentru înființare și a aproape 600 MW în instalații de stocare. Potrivit acestuia, a fost aprobată a doua cea mai mare capacitate de producere a energiei electrice după centrala de la Centrala Mintia, respectiv parcul fotovoltaic de 550 MW, care va include o instalație de stocare de 534 MW.
Proiectul presupune instalarea a 1.127.000 de panouri și 2.750 de invertoare, fiind caracterizat drept o investiție de mari dimensiuni. Conducerea ANRE a remarcat totodată că, din ce în ce mai frecvent, investitorii solicită aprobări pentru proiecte care includ și capacități de stocare asociate centralelor de producere a energiei electrice.
„Ziua de 17 februarie 2026 este o zi importantă pentru Sistemul Energetic Naţional. Aproximativ 850 de megawaţi au fost aprobaţi pentru înfiinţare, şi alţi aproape 600 de megawaţi în instalaţii de stocare. Am aprobat şi a doua cea mai mare capacitate de producere energie electrică după Mintia: un parc de 550 MW, cu o instalaţie de stocare de 534 MW. Sunt, în acest proiect, 1.1270.000 de panouri şi 2750 de invertoare, adică o investiţie uriaşă. Vedem, din ce în ce mai des în cadrul solicitărilor pe care le primim la ANRE, decizia investitorilor de a construi şi capacităţi de stocare pe lângă centralele de producere a energiei electrice”, a declarat George Niculescu.
Autoritatea a anunțat și o premieră în activitatea sa de reglementare
Autoritatea a anunțat și o premieră în activitatea sa de reglementare: suspendarea, pentru o perioadă de trei luni, a autorizației de înființare pentru o capacitate eoliană, după ce societatea în cauză nu a putut demonstra că dispune de finanțarea necesară dezvoltării proiectului. Măsura a fost justificată ca un semnal clar transmis operatorilor economici care blochează rețeaua prin deținerea de Avize Tehnice de Racordare fără a avea proiecte susținute financiar.
Operatorul vizat are la dispoziție trei luni pentru a face dovada obținerii fondurilor necesare, în caz contrar urmând să fie constatată neîndeplinirea condițiilor pentru aprobarea autorizației. Conducerea ANRE a transmis că instituția aplică o politică de toleranță zero față de capacitățile doar pe hârtie, insistând asupra necesității existenței unor megawați efectiv racordați la rețea și nu doar a unor ATR-uri blocate de ani de zile.
În acest context, a fost amintită modificarea Regulamentului de racordare realizată în vara anului 2024, măsură care a produs efecte în 2025, când au expirat ATR-uri ce însumau 9.248 MW. Potrivit președintelui ANRE, raportul dintre proiectele cu finanțare și ATR-urile considerate fantomă trebuie să scadă rapid, întrucât un raport de 12 la 1 nu este sustenabil pentru dezvoltarea sănătoasă a sistemului energetic.
„Pentru prima dată am suspendat o autorizaţie de înfiinţare pentru un operator economic care nu a reuşit să facă dovada finanţării proiectului. Am făcut acest lucru pentru a transmite un mesaj clar tuturor celor care ţin blocată reţeaua cu ATR-uri (Aviz Tehnic de Racordare – n.r.): lucrurile sunt serioase şi nimeni nu se joacă. Solicitantul în cauză are timp 3 luni să facă dovada obţinerii fondurilor necesare pentru dezvoltarea proiectului, în caz contrar urmând să se constate neîndeplinirea condiţiilor necesare aprobării autorizaţiei. Mi-aş dori ca această premieră să fie corect înţeleasă şi corect reflectată în piaţă: în mandatul meu, ANRE a dezvoltat toleranţă zero la megawaţii pe hârtie. Vorbesc despre nevoia de megawaţi racordaţi, nu pe hârtie, şi despre ATR-uri fantomă de 2 ani de zile. De aceea am modificat Regulamentul de racordare în vara anului 2024. Efectele au apărut: în 2025 au expirat ATR-uri care însumează 9.248 MW”, a mai spus președintele ANRE.
