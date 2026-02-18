Cea mai mare parte a capacităților aprobate vizează o centrală fotovoltaică ce urmează să fie construită în județul Giurgiu, cu o putere instalată de 550 MW. În același timp, au fost acordate licențe de exploatare pentru producerea energiei electrice care totalizează 10 MW.

Președintele ANRE, George Niculescu, a evidențiat importanța momentului pentru Sistemul Energetic Național, subliniind că data de 17 februarie 2026 marchează aprobarea a aproximativ 850 MW pentru înființare și a aproape 600 MW în instalații de stocare. Potrivit acestuia, a fost aprobată a doua cea mai mare capacitate de producere a energiei electrice după centrala de la Centrala Mintia, respectiv parcul fotovoltaic de 550 MW, care va include o instalație de stocare de 534 MW.

Proiectul presupune instalarea a 1.127.000 de panouri și 2.750 de invertoare, fiind caracterizat drept o investiție de mari dimensiuni. Conducerea ANRE a remarcat totodată că, din ce în ce mai frecvent, investitorii solicită aprobări pentru proiecte care includ și capacități de stocare asociate centralelor de producere a energiei electrice.

„Ziua de 17 februarie 2026 este o zi importantă pentru Sistemul Energetic Naţional. Aproximativ 850 de megawaţi au fost aprobaţi pentru înfiinţare, şi alţi aproape 600 de megawaţi în instalaţii de stocare. Am aprobat şi a doua cea mai mare capacitate de producere energie electrică după Mintia: un parc de 550 MW, cu o instalaţie de stocare de 534 MW. Sunt, în acest proiect, 1.1270.000 de panouri şi 2750 de invertoare, adică o investiţie uriaşă. Vedem, din ce în ce mai des în cadrul solicitărilor pe care le primim la ANRE, decizia investitorilor de a construi şi capacităţi de stocare pe lângă centralele de producere a energiei electrice”, a declarat George Niculescu.

Autoritatea a anunțat și o premieră în activitatea sa de reglementare: suspendarea, pentru o perioadă de trei luni, a autorizației de înființare pentru o capacitate eoliană, după ce societatea în cauză nu a putut demonstra că dispune de finanțarea necesară dezvoltării proiectului. Măsura a fost justificată ca un semnal clar transmis operatorilor economici care blochează rețeaua prin deținerea de Avize Tehnice de Racordare fără a avea proiecte susținute financiar.

Operatorul vizat are la dispoziție trei luni pentru a face dovada obținerii fondurilor necesare, în caz contrar urmând să fie constatată neîndeplinirea condițiilor pentru aprobarea autorizației. Conducerea ANRE a transmis că instituția aplică o politică de toleranță zero față de capacitățile doar pe hârtie, insistând asupra necesității existenței unor megawați efectiv racordați la rețea și nu doar a unor ATR-uri blocate de ani de zile.

În acest context, a fost amintită modificarea Regulamentului de racordare realizată în vara anului 2024, măsură care a produs efecte în 2025, când au expirat ATR-uri ce însumau 9.248 MW. Potrivit președintelui ANRE, raportul dintre proiectele cu finanțare și ATR-urile considerate fantomă trebuie să scadă rapid, întrucât un raport de 12 la 1 nu este sustenabil pentru dezvoltarea sănătoasă a sistemului energetic.