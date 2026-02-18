Decizia vine în contextul în care, peste aproximativ 40 de zile, expiră plafonul de preț în factură la gaze pentru populație, stabilit la 0,31 lei/Wh, iar temerile privind o posibilă explozie a tarifelor cresc, pe fondul precedentului creat de liberalizarea pieței energiei electrice din iulie 2025.

Pentru a atenua șocul anticipat, Executivul intenționează să adopte o ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Energiei, prin care să fie impus un preț plafon de 110 lei/MWh pentru gazul extras din România, atât onshore, cât și offshore. Măsura ar urma să se aplice exclusiv pentru gazul destinat încălzirii populației prin sistemele centralizate, în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027. Obiectivul este ca încălzirea la paușal, prin intermediul CET-urilor și al sistemelor de distribuție, să rămână suportabilă pentru consumatori.

Intervenția are însă și rolul de a oferi un sprijin de urgență producătorilor de energie electrică și termică aflați într-o situație financiară critică. Aceștia nu își primesc la timp plățile de la primării și autorități locale și riscă, la rândul lor, să nu își poată onora obligațiile către furnizorii de gaze. Un exemplu relevant este ELCEN București, care se confruntă cu datorii istorice către Romgaz, generate de întârzierile la plata subvențiilor din partea Primăriei.

„În perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să livreze, cu preţul de 110 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă către furnizori și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei care au optat pentru achiziția gazelor naturale direct de la producător, denumiţi în continuare PET client direct”, este scris în textul de OUG.

În prezent, pe bursa BRM, gazul natural se tranzacționează la valori cuprinse între 160 și 170 lei/MWh. La plafonul propus de 110 lei/MWh, Producătorii de Energie Termică ar urma să achiziționeze materia primă cu 30-35% sub prețul pieței, ceea ce le-ar permite, cel puțin teoretic, să factureze mai puțin populației. Diferența de peste 50 de lei pentru fiecare MWh consumat este considerată esențială pentru a preveni o creștere abruptă a prețului gigacaloriei după 1 aprilie.

Pentru un operator de dimensiunea ELCEN București, acest preț fix ar elimina riscul intrării imediate în incapacitate de plată, în condițiile în care compania se confruntă cu presiuni financiare majore din cauza întârzierilor la subvenții și a obligațiilor față de Romgaz. În cazul companiei de stat Romgaz, pierderea de venituri ar putea fi acceptată în context politic, însă situația este mai delicată pentru marii producători privați.

OMV Petrom și, în special, Black Sea Oil & Gas, producător offshore cu costuri specifice de exploatare în Marea Neagră, ar fi direct afectați de plafonare. Obligația de a vinde la 110 lei/MWh către clienții direcți PET ar reduce semnificativ profiturile și ar anula avantajele pe care le-ar fi obținut în urma liberalizării totale a pieței gazelor.

Ordonanța propusă introduce și o modificare importantă în lanțul comercial, permițând PET-urilor să cumpere direct de la producător. Prin eliminarea intermediarilor, marjele de profit ale furnizorilor de tranzit dispar, astfel încât prețul de 110 lei/MWh să nu fie majorat prin comisioane suplimentare pe parcursul distribuției.

Impactul bugetar nu este neglijabil. Prin obligarea Romgaz și OMV Petrom să vândă la preț redus, statul va încasa dividende mai mici de la companiile în care deține participații importante. În același timp, autoritățile locale ar putea evita suplimentarea masivă a bugetelor pentru subvențiile la căldură, un efort financiar care, în lipsa măsurii, ar putea conduce la un faliment generalizat al administrațiilor locale în iarna 2026-2027.