Primăria Municipiului București informează că locuitorii capitalei nu vor plăti preț întreg pentru apă caldă și încălzire în perioadele în care serviciile nu sunt furnizate corespunzător. Facturarea se va face strict pe baza consumului real și a parametrilor la care agentul termic este livrat, astfel încât bucureștenii să achite doar energia efectiv utilizată.

„Plătim apa caldă și căldura doar atunci când sunt livrate la parametrii normali! Altfel, agentul termic nu e tarifat la nivel maxim. Apa, caloriferele sunt călâi sau reci – se plătește în consecință! Este posibil acest lucru!”, se arată în postarea făcută de PMB pe Facebook.

La subsolul fiecărui bloc există contoare de energie termică care înregistrează cu precizie cantitatea de gigacalorii distribuită. În practică, asta înseamnă că dacă apa caldă sau caloriferele nu ating temperatura optimă, factura va reflecta acest lucru: apa „călduță” sau încălzirea insuficientă se plătesc mai puțin decât serviciile livrate la parametri normali.

„În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali (și când nu există posibilitatea sistării acesteia), contorul de energie termică înregistrează exact cantitatea de energie livrată (MWh/Gcal). Apa „călduță” e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se folosește o cantitate mai mică de Gcal”, mai anunță primăria Capitalei.

Primăria explică și motivul pentru care întreținerea afișată la avizier poate părea ridicată, chiar și atunci când nu există apă caldă. Aceasta nu include doar costurile pentru încălzire și agent termic, ci acoperă și alte cheltuieli necesare funcționării imobilului, precum apa rece menajeră, serviciile de curățenie, iluminatul comun și salariile personalului administrativ al asociației de proprietari.

În prezent, mai multe blocuri din Capitală sunt afectate de mici avarii pe rețeaua secundară – la 288 de imobile agentul termic este livrat, însă la parametri mai scăzuți. În aceste condiții, facturile sunt calculate proporțional cu energia termică efectiv consumată, fără a include perioadele în care apa caldă sau căldura nu au fost livrate corespunzător.

Recent, Compania Municipală Termoenergetica a reiterat același mesaj, subliniind că locatarii plătesc doar pentru agentul termic primit efectiv. Această măsură are rolul de a proteja consumatorii și de a reflecta în mod corect serviciile furnizate, chiar și atunci când apar defecțiuni sau parametrii de livrare nu sunt cei obișnuiți.