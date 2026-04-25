Administratorul de bloc nu are dreptul legal să întrerupă furnizarea apei sau a agentului termic către un apartament, în mod unilateral. El nu este furnizor de servicii, ci doar persoana desemnată să administreze activitatea financiară și tehnică a asociației de proprietari.

Conform legislației privind asociațiile de proprietari, atribuțiile administratorului nu includ sancționarea directă a proprietarilor prin limitarea accesului la utilități. Orice măsură de acest tip trebuie să aibă o bază legală și să fie luată fie de furnizor, fie în urma unor proceduri colective și transparente.

Apa și căldura sunt furnizate de operatori autorizați, în baza unor contracte încheiate, de regulă, cu asociația de proprietari. Acești furnizori au dreptul de a sista serviciile în cazul neplății facturilor, însă măsura se aplică, în mod obișnuit, la nivelul întregului imobil, nu selectiv.

Asociația de proprietari, prin adunarea generală sau comitetul executiv, poate lua anumite decizii privind gestionarea instalațiilor comune. Totuși, acestea nu pot încălca drepturile individuale ale proprietarilor și trebuie să respecte principiile proporționalității și legalității.

În majoritatea blocurilor din România, instalațiile de apă și încălzire sunt comune. Coloanele verticale și sistemele centralizate fac ca intervențiile selective să fie fie imposibile, fie riscante din punct de vedere tehnic.

Oprirea apei pentru un singur apartament poate afecta presiunea sau funcționarea întregului sistem, iar în cazul încălzirii centralizate, intervențiile individuale pot crea dezechilibre majore în distribuția agentului termic.

Din aceste motive, legislația și normele tehnice limitează drastic posibilitatea unor astfel de acțiuni punctuale.

Faptul că un proprietar nu își plătește întreținerea nu oferă automat dreptul asociației sau administratorului de a-i opri utilitățile. În schimb, există un mecanism legal bine definit pentru recuperarea datoriilor.

Asociația poate aplica penalități de întârziere, poate acționa în instanță pentru recuperarea sumelor restante și, în cazuri extreme, poate solicita executarea silită a bunurilor sau veniturilor datornicului. Aceste măsuri sunt considerate legale și proporționale.

Există, totuși, situații în care furnizarea utilităților poate fi întreruptă. De regulă, acestea apar atunci când asociația acumulează datorii semnificative către furnizor, iar acesta decide sistarea serviciilor pentru întregul bloc.

De asemenea, întreruperile pot apărea în contextul unor lucrări de reparații, modernizări, avarii sau intervenții de urgență. În toate aceste cazuri, locatarii trebuie informați, iar măsura trebuie justificată.

În anumite situații speciale, pot exista și decizii ale instanțelor sau ale autorităților care permit limitarea temporară a accesului la utilități, însă acestea sunt excepții și nu reguli.

Dacă un administrator sau o asociație decide oprirea apei sau căldurii fără temei legal, acțiunea poate fi considerată abuzivă. Întreruperea unor utilități esențiale poate afecta grav condițiile de trai și poate genera răspundere civilă.

În astfel de cazuri, persoanele afectate pot solicita intervenția autorităților, pot deschide acțiuni în instanță și pot cere despăgubiri pentru prejudiciile suferite. În unele situații, pot apărea inclusiv sancțiuni contravenționale pentru cei responsabili.

În cazul unei întreruperi nejustificate, primul pas este solicitarea unor explicații oficiale din partea asociației. Proprietarii au dreptul să ceară documente și decizii care au stat la baza măsurii.

Dacă răspunsurile nu sunt clare sau situația nu se remediază, pot fi sesizate autoritățile locale sau instanțele de judecată. În paralel, se pot cere daune pentru eventualele pierderi suferite.

Așadar, accesul la apă și căldură este considerat esențial, iar legea protejează acest drept. Administratorul nu poate lua decizii discreționare, iar orice întrerupere trebuie să fie justificată, legală și proporțională.

În lipsa acestor condiții, proprietarii au toate instrumentele necesare pentru a contesta măsura și pentru a-și apăra drepturile.