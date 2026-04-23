Hărțuirea online a devenit una dintre cele mai frecvente forme de abuz în mediul digital, odată cu extinderea rețelelor sociale și a comunicării instantanee. În România, cadrul legislativ din 2026 tratează acest fenomen ca o infracțiune serioasă, încadrată în Codul Penal și completată de mecanisme speciale de protecție pentru victime.

Reglementările vizează atât comportamentele de tip stalking digital, cât și mesajele abuzive repetate sau hărțuirea sexuală în mediul online.

Hărțuirea online include orice formă de comportament repetat sau sistematic care are ca efect intimidarea, amenințarea sau crearea unei stări de teamă în mediul digital.

Printre formele frecvente se numără:

mesaje sau apeluri repetate cu caracter amenințător;

urmărirea activității unei persoane în mediul online (stalking digital);

comentarii sau mesaje abuzive pe rețele sociale;

hărțuire de natură sexuală în spațiul digital.

Conform legislației penale în vigoare, hărțuirea online este sancționată diferențiat, în funcție de gravitate și forma de manifestare.

Tip de infracțiune Descriere Pedeapsă prevăzută Comunicări online abuzive Trimiterea repetată de mesaje sau apeluri online care provoacă teamă, stres sau disconfort psihologic. Închisoare de la 1 la 3 luni sau amendă penală Stalking digital (urmărire online) Monitorizarea neautorizată a activității unei persoane în mediul online, cu efect de intimidare, teamă sau anxietate. Închisoare de la 3 la 6 luni sau amendă Hărțuire sexuală online Comportamente cu conținut sexual nedorit în mediul digital, inclusiv mesaje, imagini sau solicitări abuzive. Sancțiuni penale mai severe, înăsprite prin actualizări legislative recente

Un element esențial al protecției juridice este ordinul de protecție, aplicabil și în cazurile de violență cibernetică.

Instanța poate dispune:

interdicția totală de contact (online și offline);

restricționarea accesului la rețele sociale;

monitorizare electronică în cazuri de risc ridicat sau recidivă.

Acest mecanism oferă protecție rapidă și eficientă victimelor, reducând riscul escaladării comportamentului abuziv.

În mediul profesional, hărțuirea digitală între angajați este reglementată și prin legislația muncii.

Angajatorii au obligația de a preveni și sancționa astfel de comportamente, iar nerespectarea acestor obligații poate atrage:

amenzi între 3.500 și 7.000 de lei;

răspundere administrativă pentru lipsa măsurilor de prevenție.

Pentru intervenția autorităților, este necesară depunerea unei plângeri în termen de 3 luni de la identificarea agresorului.

În 2026 este disponibil și un sistem digital de raportare, care permite:

sesizarea rapidă a cazurilor de hărțuire;

încărcarea și stocarea în siguranță a probelor digitale;

transmiterea directă către autoritățile competente.

În Germania, hărțuirea online (cunoscută juridic ca Nachstellung sau cyberstalking) este tratată ca o infracțiune gravă, cu impact direct asupra libertății și siguranței personale. În 2026, cadrul legal este consolidat atât prin Codul Penal german (StGB), cât și prin reglementări europene precum Digital Services Act (DSA), care întăresc controlul asupra conținutului ilegal din mediul digital.

Baza legală principală pentru sancționarea cyberstalking-ului este §238 din Codul Penal german (StGB). Aceasta reglementează comportamentele de urmărire și hărțuire repetată prin mijloace digitale, inclusiv rețele sociale, e-mail sau mesagerie instant.

Formă de infracțiune Descriere Pedeapsă Hărțuire online standard (Cyberstalking) Urmărirea repetată a unei persoane prin mesaje, rețele sociale sau alte mijloace digitale, afectându-i viața cotidiană. Până la 3 ani de închisoare Cazuri grave Situații în care victima sau familia sa este pusă în pericol de moarte sau suferă vătămări corporale grave. Între 3 luni și 5 ani de închisoare Utilizarea de spyware Instalarea sau folosirea de software pentru interceptarea datelor sau supravegherea victimei. Până la 5 ani de închisoare (circumstanță agravantă)

Deși aplicat din 2024, Digital Services Act are în 2026 un impact complet consolidat în Germania, înlocuind vechea legislație NetzDG.

Platformele digitale mari sunt obligate să:

elimine rapid conținutul ilegal (amenințări, insulte, defăimare);

ofere mecanisme directe de raportare a abuzurilor;

colaboreze cu autoritățile naționale prin intermediul Federal Network Agency (BNetzA).

Companiile care nu gestionează corespunzător conținutul ilegal pot fi amendate cu până la 6% din cifra de afaceri globală, ceea ce reprezintă una dintre cele mai dure reglementări digitale din UE.

În Franța, hărțuirea online (cyber-harcèlement) este tratată ca un delict penal grav, reglementat în principal de Codul Penal francez, inclusiv articolul 222-33-2-2. În 2026, legislația este consolidată prin măsuri suplimentare orientate către protecția minorilor, prevenirea violenței digitale și combaterea fenomenelor de tip cyberbullying organizat.

Hărțuirea online include orice comportament repetat sau organizat în mediul digital care are ca efect degradarea condițiilor de viață ale victimei. Aceasta poate include:

mesaje abuzive repetate;

insulte sau amenințări online;

campanii de hărțuire colectivă;

distribuirea de conținut intim fără consimțământ.

Situație Descriere Pedeapsă Hărțuire online standard Mesaje repetate, amenințări sau comportamente abuzive în mediul digital. Până la 2 ani închisoare și 30.000 € amendă Victimă minoră (sub 15 ani) Infracțiunea comisă împotriva unui minor. Până la 3 ani închisoare și 45.000 € amendă Cazuri grave (sinucidere sau tentativă) Hărțuire care duce la suicid sau tentativă de suicid. Până la 10 ani închisoare și 150.000 € amendă

Franța aplică răspundere penală începând cu vârsta de 13 ani, inclusiv pentru fapte de hărțuire online.

Situație Pedeapsă pentru minori Victimă peste 15 ani Până la 12 luni închisoare și 7.500 € amendă Victimă sub 15 ani Până la 18 luni închisoare și 7.500 € amendă

În plus, hărțuirea școlară (cyberbullying) este tratată ca infracțiune distinctă și poate duce la sancțiuni disciplinare severe, inclusiv excluderea din instituția de învățământ.

În Spania, hărțuirea online (ciberacoso sau stalking digital) este tratată ca o infracțiune penală gravă, reglementată în principal de articolul 172 ter din Codul Penal spaniol. În 2026, cadrul legal a fost consolidat prin actualizări recente care vizează combaterea violenței digitale, protecția minorilor și reglementarea noilor forme de abuz online, inclusiv deepfake-urile și hărțuirea pe rețele sociale.

Hărțuirea online este definită ca un comportament repetat care perturbă grav viața cotidiană a victimei. Aceasta poate include:

mesaje sau apeluri insistente și abuzive;

urmărirea activității online;

amenințări sau șantaj digital;

distribuirea de conținut privat fără consimțământ.

Situație Descriere Pedeapsă Hărțuire online standard Comportamente repetate care afectează grav viața victimei. 3 luni – 2 ani închisoare sau amendă (6–24 luni) Circumstanțe agravante Victimă minoră, persoană vulnerabilă sau fost partener (violență de gen). Pedepse în jumătatea superioară a intervalului Amenințări și șantaj digital Amenințarea cu publicarea de informații private sau constrângere online. 2 – 4 ani închisoare

Autoritățile au introdus măsuri juridice moderne pentru combaterea hărțuirii online și a noilor forme de violență digitală, cu accent pe protecția victimelor și responsabilizarea mediului online.

Una dintre cele mai importante măsuri este interdicția de acces digital impusă de instanțe prin ordine de protecție virtuale. Acestea pot limita complet contactul agresorului cu victima în mediul online, pot restricționa accesul acestuia la rețelele sociale și pot bloca orice formă de comunicare prin platforme digitale, oferind astfel o protecție imediată și eficientă în spațiul virtual.

O altă modificare legislativă majoră vizează incriminarea deepfake-urilor. Din 2025–2026, legea spaniolă sancționează penal atât crearea de imagini sau videoclipuri false realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, cât și distribuirea de conținut cu caracter sexual manipulat fără consimțământul persoanei vizate. Aceste acțiuni sunt încadrate ca forme de violență digitală, fiind tratate cu aceeași gravitate ca alte infracțiuni împotriva integrității și demnității persoanei.

În paralel, a fost consolidat și regimul de responsabilitate al platformelor online. Guvernul spaniol a impus obligații mai stricte pentru rețelele sociale și serviciile digitale, care trebuie să elimine rapid conținutul ilegal sau abuziv. În situațiile în care aceste obligații nu sunt respectate, pot fi aplicate sancțiuni juridice semnificative, inclusiv pentru conducerea companiilor care administrează platformele. Măsurile urmăresc în mod special prevenirea și limitarea conținutului instigator la ură, a abuzurilor și a fenomenelor de hărțuire online la scară largă.

Hărțuirea online este tratată ca o infracțiune gravă, reglementată în principal prin extinderea legislației privind „Cyber-Mobbing” (§107c StGB) și prin pachetul de măsuri „Justiție pentru victimele urii pe internet”. În 2026, cadrul legal a fost consolidat pentru a răspunde mai eficient fenomenelor de abuz digital, de la postări defăimătoare până la distribuirea de conținut intim sau generat cu inteligență artificială.

Hărțuirea online este definită ca utilizarea sistemelor informatice pentru a expune o persoană într-un mod care îi afectează grav viața privată, reputația sau siguranța psihologică. Aceasta poate include postări repetate, distribuirea de imagini compromițătoare sau mesaje care au un impact negativ semnificativ asupra victimei.

Legislația austriacă prevede sancțiuni diferențiate în funcție de gravitatea faptei și efectele asupra victimei.

În forma sa standard, hărțuirea online repetată sau publicarea de date ori imagini care afectează imaginea unei persoane se pedepsește cu închisoare de până la un an sau cu amendă penală calculată până la 720 de unități zilnice.

În cazurile extreme, atunci când hărțuirea conduce la sinuciderea victimei sau la o tentativă de autovătămare gravă, pedeapsa crește semnificativ, ajungând la închisoare între 1 și 10 ani.

Legislația prevede, de asemenea, că inclusiv o singură postare ofensatoare poate atrage răspundere penală dacă ajunge la un public larg, de peste 30 de persoane, ceea ce reflectă o interpretare mai strictă a impactului social în mediul digital.

Austria a introdus o procedură accelerată prin care victimele pot obține rapid protecție împotriva agresorilor online. Prin ordinul de încetare rapidă, instanța poate obliga agresorul să șteargă conținutul abuziv imediat, fără a fi necesară parcurgerea unui proces penal de durată.

În plus, în 2026, victimele hărțuirii grave beneficiază de asistență juridică și sprijin psihologic gratuit, finanțat de stat, pentru a facilita accesul la justiție și recuperarea emoțională.